El Ministerio de Educación y las secretarías regionales confirmaron las fechas de finalización del calendario académico 2025 para colegios oficiales del país. (Fuente: Shutterstock - Montaje: El Crosnita)

El Ministerio de Educación confirmó que las instituciones educativas que operan bajo el calendario académico A tendrán como último día de clases el 29 de noviembre de 2025. Esta fecha corresponde al cierre general del ciclo lectivo en gran parte del territorio colombiano.

Con esta decisión, los estudiantes culminarán actividades pedagógicas, evaluaciones y procesos administrativos antes de iniciar el receso escolar de fin de año.

La medida aplica a colegios oficiales y a instituciones privadas que adoptan este calendario, el más utilizado en el país.

¿Qué día terminan las clases en Bogotá según la Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que los colegios oficiales de la capital cerrarán el año escolar el viernes 5 de diciembre de 2025. La ciudad opera con un calendario propio que, aunque sigue las pautas nacionales, establece ajustes en función de programas pedagógicos locales.

Este periodo adicional de clases permite a los colegios de Bogotá completar semanas académicas, actividades de recuperación y procesos institucionales antes del cierre definitivo del año lectivo.

El cierre del ciclo lectivo 2025 dará paso a un receso escolar de ocho semanas en Colombia.

¿Cómo queda el calendario escolar tras el cierre del ciclo lectivo 2025?

Tras la finalización de clases, los estudiantes del país iniciarán un receso que se extenderá por ocho semanas, según lo estipulado en el calendario escolar. Durante este tiempo, las instituciones educativas realizarán labores administrativas, mantenimiento de infraestructura y planificación del próximo año.

El Ministerio de Educación recordó que las fechas para el inicio del calendario 2026 se publicarán oficialmente a través de las secretarías de educación de cada departamento y municipio, y deberán ser consultadas por padres de familia y estudiantes antes del regreso a clases.