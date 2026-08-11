La NASA abrió una convocatoria para seleccionar a cuatro personas que participarán en una misión simulada de 14 meses destinada a estudiar los desafíos que podrían enfrentar los seres humanos durante futuras expediciones a la Luna y Marte. El experimento está previsto, de manera tentativa, para comenzar en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Los participantes permanecerán dentro de hábitats que reproducirán diferentes etapas de un viaje espacial, aunque nunca abandonarán la Tierra. Los resultados serán utilizados para estudiar la adaptación física y psicológica de los tripulantes y contribuir a la preparación de futuras misiones de exploración humana.

Los voluntarios vivirán durante meses dentro de hábitats diseñados para recrear las condiciones de un viaje espacial. Imagen creada con IA

Así será la misión de 14 meses que prepara la NASA

El experimento tendrá una duración total de 14 meses, pero no todo ese período transcurrirá dentro de los hábitats. Aproximadamente dos meses estarán destinados al entrenamiento previo y a las actividades posteriores, mientras que los 12 meses centrales estarán dedicados a la simulación propiamente dicha.

Durante la primera etapa, los cuatro voluntarios vivirán dentro de una estructura de unos 60 metros cuadrados diseñada para representar el interior de una nave espacial. Cada integrante tendrá un espacio propio para dormir, trabajar y realizar actividades personales, además de instalaciones adaptadas a las condiciones del experimento.

Los voluntarios pasarán por distintas etapas del viaje espacial

La simulación no se limitará a reproducir el trayecto de ida. Después de permanecer en el primer hábitat, los participantes pasarán a una instalación que representará una base ubicada sobre la superficie de otro planeta y deberán realizar tareas similares a las que podrían formar parte de futuras misiones.

Posteriormente, la tripulación regresará al hábitat inicial para recrear el tramo final del viaje. Con esta dinámica, los investigadores podrán analizar cómo evoluciona el comportamiento de los participantes a medida que transcurren los meses y cambian las condiciones de la misión.

Qué busca estudiar la NASA con este experimento

Uno de los objetivos principales es conocer cómo afectan a las personas el aislamiento, la convivencia prolongada y la modificación de las rutinas habituales. La investigación también permitirá evaluar el rendimiento físico y psicológico de los voluntarios y analizar posibles estrategias para reducir los efectos negativos de una misión de larga duración.

La investigación busca aportar información para las próximas etapas de la exploración humana de la Luna y Marte. ChatGPT

Otro elemento de interés será la adaptación al denominado horario marciano. Un día en Marte, conocido como sol, dura aproximadamente 24 horas y 40 minutos, una diferencia que puede alterar los ciclos de sueño y otros ritmos biológicos. Comprender cómo responde el organismo a estos cambios puede resultar relevante para futuras expediciones.

Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria

La convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes de Estados Unidos que tengan entre 30 y 55 años y dominen el inglés. También deberán medir como máximo 1,88 metros y superar diferentes evaluaciones médicas y psicológicas antes de ser seleccionados.

Entre las condiciones se encuentran no tener restricciones alimentarias, antecedentes de sonambulismo ni dependencia de medicamentos para dormir. Además, los candidatos deberán presentar perfiles profesionales relacionados con las áreas STEM, como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas.

La NASA también contempla postulantes con estudios avanzados en disciplinas científicas y tecnológicas y considera la experiencia militar dentro del proceso de selección. Quienes sean elegidos deberán completar previamente el entrenamiento necesario antes de comenzar la simulación de larga duración.