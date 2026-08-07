Una propuesta de voluntariado en Sicilia busca viajeros dispuestos a colaborar algunas horas al día a cambio de alojamiento y comida, en una experiencia pensada para quienes quieren alejarse del ritmo urbano y pasar una temporada en contacto con la naturaleza.

La oferta está publicada en la plataforma digital colaborativa Worldpackers. Para encontrarla, se debe buscar la experiencia dentro del área del consorcio municipal libre de Trapani, en Italia, y acepta tanto viajeros solos como parejas y dúos.

Voluntariado en Sicilia: qué tareas deberán realizar los viajeros

La colaboración requiere cuatro horas de trabajo por día y las actividades pueden variar según la época del año. Entre las tareas previstas aparecen el cuidado de mascotas, la jardinería, la preparación de comidas y la limpieza de espacios comunes de la vivienda.

Según explica el anfitrión, la jornada habitual se concentra durante la mañana, por lo que los voluntarios disponen de la tarde libre. El trabajo no está planteado como una actividad físicamente exigente y puede cambiar de acuerdo con las necesidades de la casa y del entorno rural.

Los viajeros pueden colaborar con tareas de jardinería, cocina, limpieza y cuidado de animales. Shutterstock

Alojamiento y comidas incluidas durante la estadía

A cambio de la colaboración, los viajeros reciben una cama en una habitación compartida y tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. También pueden utilizar la cocina equipada y la lavandería sin costo adicional durante su permanencia.

La propuesta contempla además dos días libres por semana, internet básica y traslado desde el lugar de llegada hasta la vivienda. El anfitrión también ofrece asistencia a través de la plataforma y cuenta con la protección de Worldpackers ante situaciones en las que las condiciones acordadas no se cumplan.

Cómo es vivir en una casa de campo de Sicilia

La experiencia está orientada especialmente a personas que buscan una estadía tranquila y una mayor conexión con la naturaleza. El propio anfitrión describe una dinámica marcada por el ritmo del campo: durante el verano las jornadas comienzan más temprano para evitar las horas de mayor calor, mientras que en invierno las mañanas pueden empezar más tarde.

Las reseñas publicadas por viajeros destacan precisamente el contacto con la naturaleza, la posibilidad de conocer la cultura siciliana y la tranquilidad del entorno. Una de las experiencias señala además que desde el lugar es posible desplazarse hacia playas cercanas y Palermo en autobús, aunque otro viajero advierte que la zona está alejada de la ciudad y que contar con transporte propio puede resultar conveniente.

Sicilia ofrece paisajes naturales y pueblos para descubrir durante los días libres. (Fuente: Pixabay)

Requisitos, duración y gastos que debe asumir el voluntario

La estadía mínima indicada en la publicación es de dos semanas y la propuesta admite voluntarios individuales, parejas y dúos. Entre los requisitos lingüísticos figura un nivel principiante de inglés o español, además de la realización del curso de la Academy de Worldpackers sobre cómo ser un buen voluntario.

El intercambio no cubre los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa. Por eso, quienes estén interesados deben contemplar esos costos por separado antes de organizar el viaje y verificar las condiciones de ingreso a Italia según su nacionalidad.