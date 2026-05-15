Miles de clientes de Bancolombia y Nequi deberán prepararse para una interrupción temporal de servicios este fin de semana. El banco confirmó que adelantará trabajos técnicos programados en sus plataformas digitales durante varias horas. La madrugada de este domingo 17 de mayo traerá una pausa obligatoria para millones de usuarios de Bancolombia en Colombia. La entidad anunció un mantenimiento tecnológico que dejará fuera de servicio algunas de las funciones más utilizadas por los clientes, entre ellas las transferencias, pagos en línea y movimientos desde la aplicación móvil. Según explicó el banco, la suspensión comenzará a las 3:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 a. m. Durante ese lapso, tanto la app Mi Bancolombia como la Sucursal Virtual Personas podrían presentar fallas, lentitud o imposibilidad total de acceso. La medida hace parte de una serie de actualizaciones que viene realizando la entidad para reforzar la estabilidad de sus plataformas digitales y responder al crecimiento de operaciones virtuales en Colombia. Entre los servicios que tendrán afectaciones aparecen varias de las operaciones que los usuarios utilizan todos los días para mover dinero o hacer pagos inmediatos. Durante las cuatro horas del mantenimiento podrían presentarse problemas para: La entidad aclaró que no se trata de una caída definitiva del sistema, sino de una interrupción temporal mientras avanzan las labores técnicas. El corte iniciará exactamente a las 3:00 a. m. de este domingo 17 de mayo y terminará sobre las 7:00 a. m., horario en el que comenzará el restablecimiento gradual de los servicios digitales. Aunque el mantenimiento fue programado en horas de baja actividad, el banco reconoció que muchas personas realizan movimientos financieros incluso durante la madrugada, especialmente pagos, transferencias urgentes o compras virtuales. Por eso, recomendó no dejar operaciones importantes para última hora y anticipar cualquier trámite antes del inicio de la suspensión. Sí. La conexión entre Nequi y Bancolombia también presentará intermitencias durante la madrugada del domingo. Esto significa que algunos usuarios podrían tener dificultades para: Las plataformas podrían mostrar mensajes de error, lentitud o fallas temporales mientras se ejecutan las actualizaciones tecnológicas. La principal recomendación del banco es adelantar pagos, transferencias y movimientos importantes antes de las 3:00 de la mañana del domingo. Además, sugirió tener alternativas disponibles durante las horas del mantenimiento, especialmente para quienes necesiten realizar compras o pagos urgentes. Entre las recomendaciones están: La entidad también pidió no confiar en cadenas de WhatsApp ni mensajes reenviados que circulen sobre supuestas caídas o bloqueos, ya que podrían ser usados para fraudes o intentos de estafa.