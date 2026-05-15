En este contexto, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las pautas para la emisión de las certificaciones de aptitud. Esta normativa contempla los aspectos a evaluar, tales como la visión, la audición, la coordinación, así como las condiciones físicas y mentales entre otros. Esta obligación recae sobre todos los conductores, siendo especialmente vital para aquellos en edades avanzadas debido a la reducción en los plazos de vigencia. Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la expiración de su permiso de conducción. Para su renovación, es necesario demostrar la aptitud física, psicológica y coordinación motriz mediante un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el certificado no está registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad correspondiente no podrá realizar la renovación del documento. Esta disposición forma parte de las directrices de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas. La autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el solicitante posea un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC, registrado en el sistema SICOV. En caso de que el documento no esté disponible o haya caducado, la solicitud será denegada. Asimismo, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar la cédula y no tener sanciones pendientes (o haber llegado a un acuerdo de pago). Es relevante considerar un aspecto operativo que a menudo se ignora: el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses; si se permite que transcurra dicho plazo sin concluir el procedimiento, será necesario repetir los exámenes. La vigencia de los servicios se encuentra supeditada al tipo de servicio y a la edad del solicitante. Es fundamental considerar estos factores al momento de evaluar la disponibilidad y el acceso a los servicios propuestos. La Ventanilla Única de Servicios en Bogotá ha establecido las siguientes tarifas: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales). El CRC verifica que el conductor mantenga capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico correspondiente para la realización de estos exámenes y la emisión del certificado. En caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema restringirá la renovación hasta que se satisfagan las condiciones estipuladas por el profesional, tales como tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.