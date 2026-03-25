Ramal de carga Poxilá – Mérida: una nueva vía destinada al transporte de mercancías que mejoraría la logística industrial en Yucatán.

Ramal Poxilá – Hunucmá: ampliación ferroviaria para conectar zonas industriales y centros productivos cercanos.

Ramal Hunucmá – Progreso: ruta clave para llevar carga directamente al puerto de Progreso, el más importante del estado.

Extensión internacional hacia Belice: se analiza un nuevo tramo que conectaría Chetumal con territorio beliceño para integrar el tren a destinos turísticos y comerciales de la región.

Conexión hacia Guatemala: la propuesta incluye continuar la ruta desde Belice o desde el sur de Quintana Roo hasta Guatemala, con el objetivo de fortalecer el corredor cultural maya y potenciar el turismo regional.