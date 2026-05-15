El Giro de Italia 2026 entra este 15 de mayo en uno de los momentos más decisivos de la competencia con la llegada de la alta montaña y una etapa que podría modificar por completo la clasificación general. Después de varios días marcados por caídas, sprint finales y estrategias conservadoras, los favoritos empiezan a mostrar sus verdaderas aspiraciones en la carrera. La séptima etapa, que une Formia con el exigente ascenso al Blockhaus, representa el primer gran examen para los candidatos al título. El recorrido, considerado el más duro hasta el momento, obliga a los equipos a cambiar la estrategia y administrar fuerzas en una jornada que puede generar diferencias importantes entre los líderes. Mientras tanto, el portugués Afonso Eulálio continúa defendiendo la “maglia rosa” tras mantenerse al frente de la clasificación general durante las últimas jornadas. Sin embargo, la montaña aparece como el escenario ideal para que corredores como Jonas Vingegaard o Egan Bernal intenten descontar tiempo y meterse de lleno en la pelea por el Giro. El portugués Afonso Eulálio se mantiene como líder de la clasificación general luego de superar sin inconvenientes las etapas más accidentadas del recorrido inicial. El ciclista logró conservar diferencias importantes sobre varios de sus perseguidores y llega a la montaña con una ventaja que todavía lo posiciona como el principal candidato a sostener la camiseta rosa. Por detrás aparecen nombres que empiezan a ganar protagonismo en la competencia. Igor Arrieta y Christian Scaroni siguen cerca en la tabla general, mientras que corredores experimentados como Jonas Vingegaard esperan el terreno montañoso para atacar. Además, el colombiano Egan Bernal continúa dentro del grupo de favoritos y buscará aprovechar las etapas de mayor desgaste para recuperar posiciones. La clasificación general llega a la etapa 7 con Eulálio como líder y varios corredores separados por diferencias relativamente cortas antes del Blockhaus. Igor Arrieta aparece como uno de los escoltas más cercanos, seguido por Christian Scaroni y Andrea Raccagni Noviero, quienes todavía mantienen opciones de acercarse a la punta. En el top de la general también permanecen ciclistas como Johannes Kulset y otros especialistas de montaña que podrían beneficiarse con el cambio de perfil del recorrido. La expectativa crece porque la primera gran jornada montañosa suele convertirse en un punto de quiebre dentro del Giro y muchas veces redefine quiénes pelearán realmente por el título hasta Roma. La etapa de este viernes es considerada una de las más exigentes de toda la edición 2026. El pelotón deberá recorrer 244 kilómetros entre Formia y Blockhaus, con más de 4600 metros de desnivel acumulado y un ascenso final que incluye rampas superiores al 14 %. El final en Blockhaus genera expectativa porque históricamente fue escenario de ataques decisivos entre los candidatos al Giro. Además, la carrera llega después de una sexta etapa caótica en Nápoles, donde una caída masiva alteró el sprint final y volvió a poner en debate la seguridad de algunos tramos urbanos. Ahora, con la montaña como protagonista, los equipos buscarán marcar diferencias reales y empezar a definir el rumbo de la competencia.