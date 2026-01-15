El dólar en Colombia cae por debajo de los 3.700 pesos y marca su nivel más bajo desde 2021.

El dólar en Colombia volvió a sorprender al mercado cambiario y cerró este martes por debajo de un nivel que no se veía desde hace varios años. La caída fue sostenida durante la jornada y dejó señales que van más allá de una simple variación diaria.

Aunque el movimiento parecía moderado en la apertura, con el correr de las horas la divisa estadounidense fue perdiendo terreno frente al peso colombiano. El descenso fue lo suficientemente fuerte como para despertar alertas y expectativas entre analistas, empresas y consumidores.

Detrás de esta baja del precio del dólar hay factores que no se explican solo por la oferta y la demanda del día. El comportamiento del mercado cambiario dejó pistas claras, pero el trasfondo completo se entiende recién al observar el contexto financiero más amplio.

Dólar en Colombia por debajo de los 3.700 pesos: qué pasó en la jornada

Durante la jornada cambiaria, el dólar en Colombia abrió en 3.705 pesos, pero rápidamente comenzó una tendencia descendente. Minutos antes del cierre, la divisa tocó un mínimo de 3.626,55 pesos, mientras que el valor máximo del día fue de 3.715 pesos.

El retroceso superó los 70 pesos frente al precio de apertura, una variación significativa para una sola rueda. Este comportamiento consolidó una racha bajista que se viene observando desde el inicio del año y que impacta directamente en la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Tras el cierre, la Superintendencia Financiera certificó que la TRM para este miércoles 14 de enero será de 3.663,24 pesos, un valor que refleja con claridad la presión bajista del dólar frente al peso colombiano.

TRM y dólar en Colombia: el impacto en lo que va de 2026

La nueva TRM de 3.663,24 pesos se ubica 53,85 pesos por debajo de la vigente este martes y durante el puente festivo, cuando se situaba en 3.717,09 pesos. Este dato confirma que la tendencia no es aislada ni circunstancial.

En lo que va de 2026, el dólar en Colombia acumula una caída de 93,84 pesos, un dato que empieza a influir en precios, importaciones y expectativas inflacionarias. Aunque no se trata de un fenómeno inédito, sí marca niveles que no se registraban desde junio de 2021.

El mercado sigue atento a la evolución de la divisa estadounidense y a los factores externos e internos que inciden en su cotización. Por ahora, la baja del dólar redefine el escenario cambiario sin presentarse como un hecho novedoso, pero sí como una señal relevante para la economía colombiana.