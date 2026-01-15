La SIC intensificó la vigilancia sobre empresas y constructoras para evitar prácticas que distorsionen los precios tras el alza del salario mínimo en Colombia. (Fuente: Archivo)

Tras el aumento del salario mínimo para 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los distintos sectores económicos para evitar incrementos injustificados en los precios de bienes y servicios que afecten a los consumidores.

La entidad recordó que, aunque en Colombia rige la libre iniciativa privada, la ley impone límites claros para impedir abusos y distorsiones del mercado.

El llamado se produce en medio del debate por el impacto del alza salarial en los costos de las empresas y en el valor final que pagan los ciudadanos, especialmente en sectores sensibles como vivienda, medicamentos y servicios básicos.

Qué prácticas de precios están prohibidas tras el alza del salario mínimo

La SIC subrayó que la normativa colombiana prohíbe la fijación de precios excesivos o inequitativos, así como cualquier coordinación entre empresas para alterar artificialmente las condiciones del mercado. También está vedada la influencia indebida de asociaciones o agremiaciones que busque forzar subas generalizadas de precios.

Además, la entidad recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, suficiente y veraz, por lo que la publicidad engañosa, las cláusulas abusivas y el incumplimiento de garantías serán objeto de vigilancia y sanción.

La SIC endurece controles para frenar aumentos abusivos luego del aumento del salario mínimo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué la SIC puso la lupa sobre el sector constructor

Como parte de sus acciones de control, la Superintendencia informó que solicitó información a más de 20 constructoras para verificar las condiciones de comercialización de los proyectos inmobiliarios. El objetivo es asegurar que se respeten las reglas de protección al consumidor en un contexto de presión de costos por el aumento salarial.

La entidad recordó que sigue vigente la Circular No. 4 de 2024, que obliga a que los precios y la publicidad de vivienda se expresen únicamente en pesos colombianos, en cumplimiento del Estatuto del Consumidor. Cualquier incumplimiento puede dar lugar a investigaciones y sanciones.

Cómo impacta el nuevo salario mínimo en los precios y el bolsillo

Para 2026, el salario mínimo en Colombia subió un 23 %, pasando de $1.423.500 a $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte aumentó 24,5 % y quedó en $249.095. Con ambos componentes, el ingreso mensual de un trabajador que devenga el mínimo ronda los $2.000.000.

La SIC advirtió que este aumento no justifica automáticamente subas desproporcionadas de precios y anunció que reforzará la vigilancia en sectores regulados, como el de medicamentos y dispositivos médicos, donde actualmente supervisa cerca de 36.000 productos.

Según la entidad, el objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares y garantizar un mercado justo, en el que el ajuste salarial no se traduzca en abusos contra los consumidores.