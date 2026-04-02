En Colombia, se establece que los conductores que superen los 70 años deben realizar la renovación de su licencia de conducción de manera anticipada. A partir de los 65 años, la normativa vigente exige la presentación de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, que demuestre la aptitud física, mental y de coordinación motriz. El Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 217 de 2014, ha definido los lineamientos para la expedición de los certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan, que incluyen visión, audición, coordinación motriz y condiciones físicas y mentales, entre otros. Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y cobra especial importancia en edades avanzadas, dado que los períodos de vigencia son más reducidos. En caso de que el certificado no esté registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es corroborada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Es fundamental considerar un aspecto operativo que a menudo se ignora: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si transcurre dicho período sin concluir el trámite, será imperativo repetir los exámenes. Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). No se establece una “edad tope” que impida la renovación; lo fundamental es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad correspondiente. La vigencia de los servicios se encuentra sujeta al tipo de servicio y a la edad del solicitante: Servicio particular (A y B): Servicio público (C): En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a actualizaciones locales). Se recomienda revisar el tarifario vigente antes de asistir a su cita. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de los exámenes necesarios y la emisión del certificado correspondiente. El CRC tiene como objetivo garantizar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. En caso de que el resultado no sea apto, el sistema impedirá la renovación de la licencia hasta que se cumplan las condiciones que el profesional indique, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.