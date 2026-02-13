La licencia de conducción constituye uno de los documentos más relevantes para cualquier ciudadano. En este contexto, el Gobierno de Colombia ha implementado una nueva señal vial cuya infracción podría resultar en la suspensión del permiso para conducir en todo el territorio nacional. El documento que autoriza circular con un vehículo requiere el cumplimiento de una serie de normas establecidas. Además de mantener actualizada la información exigida por las autoridades -desde los datos más relevantes hasta los más simples-, es esencial respetar la señalización en las vías y asumir las responsabilidades que implica una conducción responsable. En este contexto, es crucial permanecer atento a las modificaciones que realicen el Gobierno y las entidades competentes en relación con las nuevas señales viales, dado que el desconocimiento o incumplimiento de alguna de ellas podría acarrear sanciones severas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte han comunicado una actualización del Manual de Señalización Vial, el cual incorpora nuevos diseños verticales que se han comenzado a implementar desde abril del presente año. Asimismo, se iniciará la creación de motovías, que consisten en carriles exclusivos destinados al tránsito de motocicletas. Los conductores de otros vehículos que accedan a estas áreas restringidas podrán ser multados y, en situaciones graves, podrían perder su licencia de conducir. Para obtener el permiso de conducir en el país, es indispensable cumplir con los siguientes criterios: Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas regulaciones para asegurar la vigencia de su licencia y prevenir problemas con las autoridades de tránsito. La duración del permiso para conducir se determina en función de la edad del titular. En Colombia, el periodo de validez se distribuye de la siguiente manera: