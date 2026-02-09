Contar con licencia de conducción es un requisito indispensable para circular legalmente en Colombia y, al mismo tiempo, una herramienta clave para acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en un contexto de aumentos sostenidos en tarifas y trámites, obtener este documento se ha convertido en un proceso costoso para miles de personas. En Bogotá, durante 2026, el valor base para expedir una licencia de conducción asciende a 329.800 pesos para automóviles y 272.700 pesos para motocicletas, cifras que no incluyen cursos obligatorios ni exámenes médicos, lo que puede elevar el gasto total por encima del millón de pesos. Frente a este escenario, una iniciativa local busca aliviar el impacto económico para un sector específico de la población. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anunció un programa que permitirá a mujeres de esta localidad obtener la licencia de conducción tipo C1 de manera completamente gratuita, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la autonomía económica femenina. El proceso para obtener una licencia de conducción en la capital implica varios pagos obligatorios. Además del valor de expedición fijado por las autoridades de tránsito, los aspirantes deben asumir el costo del curso en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC). En la práctica, estos gastos adicionales pueden elevar el costo total del trámite por encima del millón de pesos, una cifra difícil de asumir para muchos hogares. Esta situación ha llevado a que numerosas personas posterguen la obtención o renovación de la licencia, a pesar de que conducir se ha vuelto casi una necesidad cotidiana. Ante el alto costo del trámite, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar abrió inscripciones para un curso gratuito de conducción dirigido a mujeres entre los 18 y 60 años que residan en esta localidad del sur de Bogotá. La iniciativa permite obtener la licencia de conducción tipo C1 sin asumir ninguno de los costos habituales. La formación incluye clases teóricas y prácticas completas, así como la expedición del documento ante los organismos de tránsito. Según informó la administración local, el programa hace parte de la estrategia distrital “Mujeres con autonomía económica”, orientada a fortalecer el acceso al empleo y ampliar las oportunidades de ingreso para mujeres en situación de vulnerabilidad. Para participar en el programa, las interesadas deben cumplir con condiciones claras relacionadas con edad, residencia y documentación vigente. Estos requisitos permiten verificar que el beneficio llegue efectivamente a mujeres que habitan en la localidad y que cumplen con los criterios socioeconómicos definidos por la alcaldía. Los documentos exigidos para la inscripción son: La Alcaldía Local aclaró que los cupos son limitados y que la selección se realizará conforme a los lineamientos establecidos, por lo que presentar la documentación completa y actualizada será determinante para acceder al beneficio. El programa contempla un enfoque diferencial que prioriza a mujeres cuidadoras, mujeres con discapacidad, indígenas, víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras, así como aquellas con medidas de protección vigentes, siempre que presenten la certificación correspondiente. La licencia C1 habilita para conducir automóviles, camionetas, camperos y microbuses de servicio particular, lo que amplía significativamente las posibilidades laborales. En este sentido, la iniciativa no solo busca entregar un documento, sino brindar una herramienta concreta para mejorar la autonomía económica y el acceso al trabajo formal.