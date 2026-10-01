Las posibles medidas se definirán de acuerdo con las condiciones particulares de cada fuente de agua.

El tren 19 de la Línea 1 del Metro llegó a Bogotá: cuántos faltan y a partir de cuándo operará el recorrido completo

La preocupación por la falta de agua crece en Cundinamarca, donde varias fuentes hídricas se encuentran bajo presión por la disminución de sus caudales.

Ante este panorama, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) comenzó una revisión detallada en 35 municipios para conocer la situación de cada territorio y determinar qué medidas podrían aplicarse para garantizar el abastecimiento de las comunidades.

La evaluación se realizará caso por caso . La entidad analizará las concesiones existentes y utilizará información obtenida directamente en campo para establecer si es necesario reducir los caudales autorizados o suspender temporalmente algunas captaciones.

¿Qué medidas podría tomar la CAR por la falta de agua?

La CAR desplegó a sus 14 direcciones regionales para revisar las condiciones de las fuentes hídricas en las zonas bajo alerta.

Los equipos técnicos realizarán aforos, verificaciones e informes de campo para conocer cuánta agua se encuentra disponible y cuáles son los puntos que presentan una mayor presión.

Con esos resultados, la entidad determinará si cada fuente puede continuar atendiendo los diferentes usos autorizados o si necesita aplicar medidas para proteger el agua destinada a los acueductos urbanos y rurales.

Entre las posibilidades se encuentra modificar determinadas concesiones, disminuir el volumen de agua autorizado o suspender temporalmente la captación.

Sin embargo, esto no significa que todas las concesiones vayan a ser suspendidas. Las decisiones dependerán de las condiciones particulares de cada fuente y de los resultados de las evaluaciones hidrológicas.

¿Quiénes podrían verse afectados por las restricciones?

Las posibles medidas estarían dirigidas principalmente a usos productivos que ejerzan una presión importante sobre fuentes que también abastecen a los acueductos comunitarios.

La prioridad de la CAR será proteger el agua destinada al consumo humano, colectivo o comunitario, tanto en zonas urbanas como rurales.

En este contexto, la entidad también recomendó a las industrias y actividades agropecuarias evitar nuevas solicitudes de concesiones sobre fuentes superficiales que actualmente se encuentran en condiciones críticas.

Los equipos técnicos realizarán aforos y verificaciones para determinar la disponibilidad de agua. Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón - X

Para estos sectores, la CAR planteó alternativas como el aprovechamiento de aguas subterráneas mediante pozos profundos, sistemas de recolección de aguas lluvias y otras fuentes superficiales que no estén destinadas a abastecer las redes públicas.

¿Habrá racionamiento de agua en los 35 municipios?

Por el momento, no se anunció un racionamiento general para los 35 municipios bajo seguimiento.

La CAR deberá determinar, a partir de las evaluaciones técnicas, en qué lugares es necesario ajustar las concesiones y qué usuarios deberán buscar otras alternativas para reducir la presión sobre las fuentes de agua.

El objetivo de las medidas es evitar que la menor disponibilidad del recurso termine enfrentando las necesidades de las familias con las de las actividades productivas.

Mientras continúan las evaluaciones, la CAR mantendrá una vigilancia especial sobre las fuentes hídricas. Según la información disponible, la decisión por ahora no es restringir el suministro de manera generalizada, sino identificar los puntos críticos y actuar antes de que la situación afecte directamente a las comunidades.