La vigencia del pasaporte es un requisito clave para viajar al exterior, pero las condiciones cambian según el país y la nacionalidad.

Oficial | Los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali no dejarán viajar al exterior a quienes hayan postergado la renovación del pasaporte

Para entrar a Perú, Ecuador o Venezuela, diversos viajeros terminan devueltos porque su documento, aunque no está vencido, no cumple la vigencia mínima que exigen esas autoridades. Postergar este trámite del pasaporte puede costarte el viaje, dependiendo de la nacionalidad y del régimen migratorio aplicable, pueden existir requisitos específicos.

Uno de los requisitos que más confusión genera es el de los seis meses. Algunos países exigen que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia al momento del ingreso, pero esta condición no se aplica de la misma manera a todos los viajeros. En determinados casos, los acuerdos regionales permiten ingresar con el documento nacional de identidad.

Es un filtro distinto al de la visa: puedes no necesitar visa y aun así quedar varado por la fecha de vencimiento.

La regla de los seis meses que frena a los viajeros

La lógica es simple: las autoridades quieren que el documento siga válido durante toda la estadía y con margen de sobra. Por eso el conteo arranca el día del ingreso, no el del regreso. Un ejemplo: si la persona viaja en marzo y tu pasaporte vence en julio, no llegas a los seis meses y podrían negarte el embarque, aunque el documento siga vigente. Si la fecha está cerca, conviene renovar la libreta antes de comprar el pasaje.

La vigencia del pasaporte es un requisito clave para viajar al exterior, pero las condiciones cambian según el país y la nacionalidad. Shutterstock

El primer control no es el de migraciones, sino el del mostrador. En el check-in, la aerolínea verifica que cumplas los requisitos del país de destino, y si la vigencia es insuficiente puede negarte el embarque para no exponerse a sanciones. Ese filtro opera igual en Bogotá que en cualquier aeropuerto internacional.

País por país: qué vigencia te exigen

Las reglas no son idénticas en los tres destinos, y conviene confirmarlas en la Cancillería o autoridad migratoria de cada país antes de comprar el tiquete. Este es el panorama:

Perú : para los viajeros que ingresan bajo el régimen general, se exige un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses desde el ingreso. Sin embargo, los ciudadanos de la Comunidad Andina pueden ingresar como turistas con un documento nacional de identidad válido y vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

Ecuador : los ciudadanos de la Comunidad Andina —entre ellos los colombianos— pueden ingresar como turistas con un documento nacional de identificación válido y vigente, sin necesidad de visa ni pasaporte. Para viajeros de otras nacionalidades pueden aplicarse requisitos diferentes.

Venezuela: para los viajeros que requieren visa de turista, se exige un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Entre los requisitos también figuran el boleto de ida y retorno o salida de Venezuela y una reserva de hotel o carta de invitación. La exigencia de visa depende de la nacionalidad y del medio de ingreso.

Hay un atajo que muchos ignoran: en buena parte de Sudamérica no necesitas pasaporte. Los ciudadanos de la Comunidad Andina —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— pueden ingresar a los demás países miembros como turistas con su documento nacional de identidad válido y vigente, de acuerdo con las normas de circulación de la CAN. Además, existen acuerdos específicos que permiten el uso de documentos de identidad para viajar entre países del Mercosur y Estados asociados.

Sin embargo, esta facilidad depende de la nacionalidad y del acuerdo migratorio aplicable. Los ciudadanos de otras nacionalidades deben cumplir los requisitos establecidos por cada país, que pueden incluir la presentación de un pasaporte vigente.

Por eso, no es necesario renovar el pasaporte únicamente porque le queden menos de seis meses de vigencia si el viajero puede ingresar a su destino bajo un régimen que permite utilizar el documento nacional de identidad. En los casos en que el pasaporte sí sea obligatorio, conviene verificar con anticipación la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Qué revisar antes de comprar el pasaje

Mira la fecha de vencimiento en la página de datos biográficos y comprueba qué vigencia mínima exige el país de destino desde la fecha de entrada.

Si el pasaporte no cumple con ese requisito, renueva antes de pagar el tiquete. Si el destino permite ingresar con documento nacional de identidad, verifica que este se encuentre válido y vigente. La palabra final siempre la tiene la autoridad migratoria de cada destino.