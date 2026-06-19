La Secretaría de Hacienda de Bogotá realizará una actualización tecnológica que afectará temporalmente sus servicios presenciales y digitales.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá anunció una suspensión temporal de parte de sus servicios presenciales y digitales debido a un proceso de migración tecnológica que se llevará a cabo durante el próximo fin de semana. La medida afectará trámites, consultas y plataformas utilizadas habitualmente por los contribuyentes.

Según informó la propia entidad en un comunicado oficial, la interrupción responde a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la gestión tributaria y fortalecer la atención ciudadana.

¿Desde cuándo estarán suspendidos los servicios de la Secretaría de Hacienda?

La interrupción de los canales digitales comenzará el viernes 19 de junio a las 5:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 7:00 de la mañana.

Durante ese período no estarán disponibles servicios como la Oficina Virtual, los sistemas de radicación de PQRS ni otras plataformas necesarias para realizar consultas, pagos o trámites tributarios.

🖐️#TenenCuenta Si tienes trámites pendientes con la Secretaría de Hacienda, te informamos que a partir de las 5:00 p.m. del viernes 19 y hasta el lunes 22 de junio, a las 7:00 a.m., los servicios de atención presencial y virtual no estarán disponibles.​



⚠️ Durante este periodo… pic.twitter.com/ONWpYzQf4q — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) June 18, 2026

Además, la entidad confirmó que ninguna de sus sedes prestará atención presencial durante el sábado 20 de junio. Por esta razón, recomendó a los ciudadanos adelantar con tiempo cualquier gestión pendiente.

También pidió verificar que todos los procedimientos se realicen únicamente a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes o posibles fraudes.

¿Qué trámites se verán afectados durante la suspensión?

Entre los servicios que no estarán operativos se encuentran las consultas relacionadas con obligaciones fiscales y los sistemas digitales de atención al usuario.

En el caso del sector notarial, la Secretaría señaló que tampoco estarán disponibles las verificaciones de deudas del impuesto predial asociadas a inmuebles en procesos de venta, sucesión o transferencia. Asimismo, quedarán suspendidas temporalmente las consultas sobre obligaciones tributarias pendientes vinculadas a vehículos automotores.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda realizará esta actualización?

La entidad explicó que la suspensión obedece a la puesta en marcha de un nuevo componente tecnológico que reemplazará parte de la infraestructura actual. Concretamente, se implementará el módulo SAP Customer Management (CM), que sustituirá al sistema SAP Customer Relationship Management (CRM) utilizado hasta ahora.

Esta herramienta funcionará integrada con la plataforma SAP S/4HANA, encargada de soportar procesos clave como fiscalización, liquidación de impuestos, devoluciones, compensaciones, cobro coactivo y otros trámites tributarios. De acuerdo con la Secretaría, la actualización permitirá consolidar la información en una sola plataforma y optimizar la administración de los procesos internos.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá realizará una actualización tecnológica que afectará temporalmente sus servicios presenciales y digitales. (Foto generada con IA)

Los beneficios que espera obtener la entidad

Este nuevo sistema busca ofrecer una gestión más eficiente y una mejor experiencia para los contribuyentes. Entre las ventajas esperadas se encuentran una mayor precisión en el manejo de datos, mejor seguimiento de los casos, fortalecimiento de la atención ciudadana y una estructura tecnológica con mayor capacidad de crecimiento.

La entidad también recordó la importancia de mantener medidas de seguridad digital durante estos días. Por ello, recomendó no ingresar a enlaces enviados por terceros ni responder mensajes o correos electrónicos sospechosos que puedan intentar suplantar a la administración tributaria.