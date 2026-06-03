El beneficio se entrega a través de las EPS y está sujeto a valoración médica.

La salud visual se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los adultos mayores en Colombia. Ante el aumento de enfermedades como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia, los afiliados al sistema de salud tienen la posibilidad de acceder a lentes formulados mediante un beneficio incluido dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Durante junio de 2026, los jubilados que cumplan determinadas condiciones podrán solicitar este apoyo ante su EPS para recibir gafas sin asumir el costo total del tratamiento visual. El mecanismo no consiste en la entrega de dinero, sino en una autorización médica que permite acceder a los lentes cuando existe una necesidad clínica comprobada.

Aunque el beneficio está disponible para distintos grupos de la población, los pensionados y adultos mayores suelen ser uno de los sectores que más lo solicitan debido al deterioro natural de la visión asociado con el envejecimiento.

¿Qué jubilados podrán recibir lentes gratis en junio de 2026?

Los pensionados afiliados a una EPS podrán acceder a este beneficio siempre que cuenten con una condición visual diagnosticada por un profesional de la salud y cumplan con el proceso establecido por su entidad.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Jubilados con fórmula oftalmológica u optométrica vigente.

Personas diagnosticadas con miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia.

Adultos mayores cuyos problemas visuales afecten su calidad de vida o actividades cotidianas.

Pacientes remitidos por medicina general, optometría u oftalmología para continuar con el tratamiento.

La aprobación dependerá de la evaluación médica y de las condiciones particulares de cada caso.

El Gobierno dará lentes gratis: solo estos jubilados podrán recibirlos sin costo en junio de 2026.

¿Cómo funciona el auxilio para gafas que entregan las EPS?

El apoyo contemplado dentro del PBS no opera como un subsidio económico directo. En cambio, la EPS analiza la condición visual del paciente y, si encuentra que existe una necesidad médica, autoriza la entrega de los lentes a través de proveedores habilitados.

La finalidad del programa es garantizar que los afiliados puedan corregir alteraciones visuales que impactan su bienestar, movilidad, lectura, trabajo o actividades diarias.

Por esta razón, la decisión final siempre estará respaldada por conceptos médicos y exámenes especializados.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados para solicitar las gafas?

Los jubilados interesados en acceder al beneficio deberán presentar los documentos exigidos por su EPS una vez obtengan la respectiva formulación médica.

Generalmente, las entidades solicitan:

Copia del documento de identidad.

Fórmula médica vigente.

Historia clínica o soporte del diagnóstico visual.

Orden médica autorizada por la EPS.

Documentación adicional que pueda requerir la entidad según el caso.

Es importante verificar directamente con la EPS si existen requisitos complementarios o actualizaciones en el procedimiento.

¿Cómo solicitar el auxilio para gafas ante la EPS paso a paso?

El proceso para acceder a los lentes formulados suele desarrollarse en varias etapas:

1. Solicitar valoración médica

El afiliado debe agendar una cita de medicina general o de optometría en su EPS para una primera evaluación.

2. Realizar exámenes especializados

Si el profesional considera que existe una alteración visual relevante, remitirá al paciente a optometría u oftalmología para estudios más detallados.

3. Obtener la fórmula médica

Una vez identificado el problema visual, el especialista expedirá la fórmula correspondiente para las gafas.

4. Radicar la solicitud

Con la documentación completa, el paciente deberá presentar la petición formal ante la EPS.

5. Esperar la respuesta

La entidad evaluará el caso y determinará si procede la autorización. De ser aprobada, indicará el proveedor autorizado donde se podrán reclamar los lentes.

¿Qué hacer si la EPS niega la entrega de las gafas?

Si la solicitud es rechazada, el afiliado tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para que el caso sea revisado nuevamente.

En este trámite se pueden aportar documentos adicionales, conceptos médicos o soportes que permitan demostrar la necesidad del tratamiento visual. Cada EPS deberá informar los canales y plazos para adelantar este procedimiento.