Las estimaciones sobre la población mundial vuelven a estar bajo la lupa tras nuevos análisis que ponen en duda los cálculos tradicionales. Aunque organismos internacionales situaron la cifra por encima de los 8000 millones, expertos advierten que ese número podría estar lejos de la realidad. El debate se intensifica luego de que investigadores identificaran fallas en los métodos utilizados para medir la densidad poblacional global, especialmente en regiones con menor acceso a sistemas de registro. Esto abre interrogantes sobre la precisión de los datos que han guiado decisiones durante décadas. Según especialistas, el conteo de habitantes nunca ha sido exacto. El demógrafo Jakub Bijak explicó a la BBC que “calcular el número de personas que hay en el planeta es una ciencia inexacta”, lo que refleja el nivel de incertidumbre que rodea estas cifras. Un estudio 2025 publicado en Nature, por investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia, evidenció que el mayor problema está en las áreas rurales, donde millones de personas no han sido incluidas en los registros oficiales. Este vacío estadístico afecta de forma directa la comprensión del tamaño real de la población. El investigador Josias Láng-Ritter señaló que “por primera vez, nuestro estudio proporciona evidencia de que una proporción significativa de la población rural podría estar ausente en los conjuntos de datos de la población global”. Los resultados indican que estas zonas han sido subestimadas en porcentajes que superan la mitad de su población real. Para llegar a estas conclusiones, los científicos compararon bases de datos internacionales con registros de reasentamientos en proyectos de infraestructura. Estos datos, considerados más precisos, permitieron detectar diferencias significativas frente a los mapas poblacionales tradicionales. Las estimaciones entonces sitúan al 43% de los 8200 millones de habitantes del mundo en áreas rurales. Se trataría de unos 3526 millones de personas, pero además es un porcentaje que se ha subestimado entre un 53% y un 84%. A pesar de mejoras en los sistemas de medición, persisten errores estructurales. Incluso los registros más recientes siguen dejando por fuera a una parte considerable de habitantes, lo que evidencia limitaciones en la recopilación de información en territorios alejados. La falta de datos confiables tiene consecuencias directas en políticas públicas. Desde la planificación de hospitales hasta la construcción de carreteras, muchas decisiones dependen de estimaciones que podrían estar incompletas. El propio Láng-Ritter advirtió que “para brindar a las comunidades rurales un acceso equitativo a los servicios y otros recursos, necesitamos tener una discusión crítica” sobre el uso de estos datos. Sin información precisa, la asignación de recursos y la respuesta ante emergencias podrían verse seriamente afectadas.