El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar polémica en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el suroccidente del país. En una reciente alocución, el mandatario apuntó contra la gestión de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto marcado por atentados y hechos violentos. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 Sin mencionar directamente a su homólogo, Daniel Noboa, el jefe de Estado colombiano lanzó cuestionamientos sobre el papel de los puertos ecuatorianos en la exportación de cocaína. Sus declaraciones se producen mientras crecen las críticas en su contra por la situación de orden público en departamentos como Cauca y Valle del Cauca. El escenario se agrava tras recientes atentados en la vía Panamericana, que dejaron víctimas fatales y decenas de heridos. En este contexto, el Gobierno busca explicar las causas de la violencia, mientras surgen hipótesis sobre posibles factores externos. El presidente Gustavo Petro afirmó que, aunque Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína, el mayor exportador actual estaría en Ecuador. Según explicó, esta situación se debería a fallas en el control de los puertos ecuatorianos, los cuales, a su juicio, no cuentan con la vigilancia necesaria. En su intervención, el mandatario sostuvo que Colombia ha reforzado los controles en sus salidas marítimas y ha mejorado la incautación de cargamentos gracias a labores de inteligencia. En ese sentido, defendió la gestión de su gobierno y marcó diferencias frente a la estrategia implementada en el país vecino. En medio de los recientes ataques registrados en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro planteó la hipótesis de que los explosivos utilizados podrían provenir de Ecuador. Según indicó, estos materiales estarían llegando a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. El mandatario calificó esta teoría como una línea de investigación “cada vez más estrecha”, aunque aclaró que aún debe confirmarse. Además, sugirió que los hechos violentos podrían responder a un intento de sabotaje con implicaciones políticas, lo que ha intensificado el debate público sobre la seguridad en la región. El jefe de Estado también se refirió a las versiones sobre su visita a Manta, en Ecuador, donde se le vinculó con personas cercanas a alias Fito. Gustavo Petro negó estas acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas que demuestran que solo una persona ingresó a su lugar de alojamiento para ayudarlo en la escritura de un libro. Asimismo, cuestionó a la inteligencia ecuatoriana por, supuestamente, filtrar información errónea a la prensa. Según afirmó, estas versiones habrían sido replicadas por medios colombianos, lo que contribuyó a amplificar la polémica en torno a su viaje y a su gestión.