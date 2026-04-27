La controversia entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro tomó fuerza en las últimas horas tras la difusión de una imagen en la que aparece junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El hecho se da en medio de tensiones diplomáticas luego de que el país vecino decidiera imponer aranceles a productos colombianos, lo que ha generado preocupación en sectores económicos. Uribe salió al paso de los señalamientos y negó de manera categórica haber sostenido reuniones recientes con Noboa. Según explicó, sus viajes a Ecuador en los últimos meses tuvieron un carácter exclusivamente académico y no incluyeron encuentros con el jefe de Estado ecuatoriano. El presidente Petro había sugerido que el exmandatario estaría detrás de decisiones recientes del gobierno ecuatoriano, especialmente la imposición de aranceles que afectan exportaciones colombianas. Incluso, el jefe de Estado publicó una fotografía en redes sociales para respaldar su versión, insinuando que existió un acercamiento entre Uribe y Noboa. Estas declaraciones generaron un fuerte debate político en Colombia, con reacciones divididas entre quienes cuestionan al expresidente y quienes consideran que se trata de una acusación sin sustento. Uribe aclaró que la imagen que circula corresponde a un encuentro ocurrido a finales de 2024, cuando visitó ciudades como Quito y Guayaquil. En ese sentido, insistió en que no se trata de una reunión reciente ni relacionada con decisiones actuales del gobierno ecuatoriano. El exmandatario también enfatizó que, durante sus viajes en 2026, no sostuvo conversaciones ni encuentros, ni siquiera telefónicos, con Noboa. “No tuve ningún encuentro”, reiteró, desmintiendo directamente la versión del presidente Petro. De acuerdo con la versión del líder del Centro Democrático, el encuentro sí existió, pero ocurrió meses atrás, en un contexto privado y sin implicaciones políticas actuales. Las fotografías, según explicó, fueron tomadas durante esa visita previa y no corresponden a la coyuntura reciente. Esta aclaración coincide con versiones que han circulado en distintos sectores, donde se señala que las imágenes no son actuales y que habrían sido reutilizadas en medio del debate político. El trasfondo de esta controversia está marcado por la decisión de Ecuador de imponer aranceles de hasta el 100% a productos colombianos, una medida que ha golpeado a empresarios, especialmente en regiones del suroccidente del país. Uribe aprovechó para criticar la gestión del Gobierno en materia de seguridad y relaciones internacionales, asegurando que la situación en la frontera ha facilitado el deterioro de la relación bilateral. Además, advirtió sobre el impacto económico que ya sienten empresas colombianas con fuerte dependencia del mercado ecuatoriano.