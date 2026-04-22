Este miércoles, fuerzas federales de la Argentina e Interpol detuvieron a Brayan Ferney Cruz Castillo en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los acusados por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El Senador colombiano fue asesinado a tiros el pasado 7 de junio de 2025 mientras realizaba un acto de campaña. Otros acusados detenidos vinculan el crimen con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc. El hombre detenido se encontraba en el edificio de Tribunales de la capital federal argentina por una causa judicial local. Interpol sostenía una alerta roja internacional por la sospecha de su accionar en el atentado que terminó con la vida del Senador. Noticia en desarrollo.-