La serie que pasó de ser un éxito a un rotundo fracaso y Netflix la canceló: qué pasó

Debutó en el último trimestre de 2019 con mucha expectativa, un gran tour de prensa y la producción de una súper estrella de Hollywood. Esto luego se cristalizó en los números y se convirtió en la serie de Netflix más vista en México ese año. El hype siguió en la previa del lanzamiento de su segunda temporada, sin embargo la historia no concluirá para los fanáticos porque la plataforma de streaming decidió cancelarla tras la performance de estos últimos episodios.

Recientemente la compañía optó por no continuar con la serie de terror Archivo 81 debido a que su primera y única temporada no cumplió con sus expectativas. En este caso le sucedió algo similar a Monarca, la producción mexicana que supo ser uno de los contenidos más reproducidos por los usuarios mexicanos pero que, no obstante, no seguirá su historia.

De qué se trata Monarca

La serie dramática sigue la historia de la familia Carranza, que construyó su fortuna en el negocio del tequila apoyándose en la corrupción y el narcotráfico . Todo cambia cuando Fausto Carranza, presidente de Grupo Monarca, decide terminar con este sistema sucio y romper lazos con los narcos y los políticos.

Sin embargo, el plan de Fausto generará una pelea que tendrá consecuencias violentas. Al mismo tiempo el patriarca le pide a Ana María (Irene Azuela), su hija, que regrese a México tras 20 años de ausencia en los Estados Unidos. Ella, junto a sus hermanos Joaquín (Juan Manuel Bernal) y Andrés (Osvaldo Benavides) se harán cargo del negocio tequilero.

En la producción, Monarca cuenta con Ventanarosa, fundada por la reconocida actriz Salma Hayek . Además, varios de sus actores son rostros conocidos del mundo de las telenovelas mexicanas. Por caso, Benavides, quien interpreta a Andrés Carranza Dávila, personificó a "Nandito" en María la del Barrio y protagonizó una de las escenas más recordadas de la serie junto a la villana Soraya (Itatí Cantoral).

Por qué la cancelaron

Los 10 episodios debut de 2019 y sus números le valieron la renovación por una segunda temporada. Esta llegó a la plataforma en enero de 2021 con ocho episodios. Usualmente, cuando una serie tiene rápido éxito, la plataforma anuncia su continuidad rápidamente. Pero la falta de confirmación llevó a que varios actores se despidieran de sus personajes por redes sociales.

Salma Hayek, productora ejecutiva de Monarca a través de su empresa Ventanarosa

"Ante la falta de noticias, me voy despidiendo de Andrés Carranza. Qué grato proyecto. Gracias por todo y a todos los que estuvimos ahí. Qué orgullo haber participado. Sale bye", publicó Benavides. En tanto, Azuela escribió: " Hay historias que terminan aunque no concluyan . Ahora nos toca inventarnos un final, a ustedes que la vieron y a nosotros que la hicimos".

Finalmente se confirmó que la serie no tendrá una tercera temporada. Las principales razones, según indican varios medios, fueron su baja performance y los altos números de presupuesto que demanda su producción.