Foodie Love en HBO: cuándo es el estreno de la serie sobre una app de citas para amantes de la comida

Foodie Love es una serie de 8 capítulos producida por HBO Europe en España. Además, es el primer drama para televisión de la ganadora del premio Goya, Isabel Coixet. Tras mucha expectativa hoy es el estreno en la Argentina.

La trama de la serie Foodie Love sigue a dos personas de 30 y tantos años después de conocerse en una aplicación de citas para foodies. Juntos se embarcan en un viaje gastronómico en el que aprenderán el uno del otro por medio del jamón, el ramen y la alta cocina de todo el mundo.

Su devoción compartida por el yuzu japonés y un disgusto por la pretensión foodie los unirá cada vez más. Aun así, sus inseguridades y dudas, alimentadas por las cicatrices de relaciones del pasado, podrían jugarles en contra e impedirles probar el amor verdadero.

Los primeros capítulos, el 1 y el 2, se estrenan este viernes 6 de noviembre a las 19:30 por HBO y HBO GO. Cada viernes, se puede ver un nuevo episodio.

La protagonista es Laia Costa, quien interpreta a una editora de libros con algunos prejuicios sobre las relaciones. Esta reconocida actriz española fue nominada a un BAFTA como estrella en ascenso en 2017, ganó el Premio Gaudí por su actuación en la película 'Victoria', y obtuvo una nominación a mejor actriz en los European Film Awards.

El protagonista es el actor y director argentino Guillermo Pfening, quien interpreta a un matemático un poco naif. De una trayectoria reconocida internacionalmente, fue premiado como mejor actor en el Festival de Cine de Tribeca por el largometraje 'Nobody looks at us'.

Foodie Love recorre escenarios de España, Italia, Francia y Japón. La serie fue escrita y dirigida por Isabel Coixet y producida por Miss Wasabi films para HBO Europe. Los productores ejecutivos de HBO Europe son Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root.