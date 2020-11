"Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención. No queríamos dejar de pedirles disculpas, queríamos decirles que Diego está siempre presente y es una persona sumamente importante para este equipo".

Dos días después del partido del sábado, y tras un fin de semana de críticas desde todo el arco deportivo, cultural e incluso político, Los Pumas publicaron un video donde hacen autocrítica por el fallido homenaje a Diego Maradona en el partido que jugaron frente a los All Blacks donde fueron aplastados por 38 a 0.

Aclaración del equipo: un mensaje del capitán Pablo Matera



"Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención". https://t.co/fg4nhs7lU3 — Los Pumas (@lospumas) November 30, 2020

Quien lleva la voz cantante en el video es Pablo Matera, capitán de Los Pumas. La autocrítica llega 48 horas después del partido frente a los All Blacks, quienes sí homenajearon a Maradona, ofrendando al seleccionado argentino una camiseta de su equipo con el número 10 y el nombre del futbolista fallecido el pasado 25 de noviembre, antes de realizar el tradicional Haka previo al inicio del partido por el Tres Naciones.

Posteriormente, el capitán de los neozelandeses, Sam Cane, expresó: "Fue un gesto, una muestra, de presentar nuestros respetos a una leyenda argentina, una leyenda mundial. El rugby es un juego, ante todo, que se basa en el respeto. Hacer eso fue lo correcto y respetuoso".

El equipo argentino, que jugó apenas con un brazalete negro, no pudo concretar su tributo supuestamente previsto para los 10 minutos de juego, deteniendo el juego en honor a Maradona. Entre los 9 y los 11 minutos las acciones no se pararon y, por el contrario, el ataque de Nueva Zelanda fue sostenido y culminó con el try de Dan Coles.

El mismo sábado, ante el aluvión de críticas, Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR) ensayó una justificación que sólo incrementó las críticas al conjunto nacional: "El mejor homenaje a Maradona es representar de la mejor manera la camiseta de la Argentina y tener el brazalete negro es un gesto reservado para homenajear a pocos".

"Durante la semana hablamos con el staff para hacer las cosas de la mejor manera, pero uno se encuentra con que su legado (el de Maradona) es tan grande que nada es suficiente", intentó excusarse en diálogo con Olé.

Qué dijeron Pichot y Porta

Quienes sí estuvieron a la altura de las circunstancias fueron los jugadores de la época de oro del rugby argentino.

Por un lado, Agustín Pichot, capitán del seleccionado argentino que llegó al tercer puesto en el Mundial de Francia 2007, despidió a Diego Maradona "como la persona que fue, más allá de su grandeza futbolística. Este es un día muy triste para mí y para todo el deporte argentino. Maradona fue una persona espectacular en el aspecto deportivo y en el trato que mantuvo conmigo", confió a Télam.

"Diego estuvo cerca mío siempre, desde la época en que yo jugaba en Europa, y además me acompañaba en los mundiales", señaló quien integra el Salón de la Fama de la World Rugby desde 2016. "A lo largo de la vida nos fuimos conociendo con Diego y tratándonos siempre con respeto. Es y será por siempre un ídolo mundial, pero sobre todo una persona que nos dejó su marca en vida y ahora una gran tristeza. Ya no será lo mismo sin él", reflexionó.

Siempre estuviste cerca sin pedir nada a cambio. Te voy a extrañar. Chau diego, hasta pronto — Agustín Pichot (@AP9_) November 25, 2020

Por su parte, Hugo Porta, considerado el mejor rugbier argentino de la historia, declaró: "Maradona fue un futbolista inolvidable, dentro y fuera de la cancha. Diego va a estar siempre en el corazón de los argentinos. Y tenemos que estar felices de haberlo disfrutado, porque resultó un fuera de serie. Su falta será una baja irremplazable para el deporte argentino y mundial".