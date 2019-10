De cisne blanco a oveja verde: la nueva era de Clase

Hace 10 años, Angie Ferrazzini fundó Sabe la Tierra (SLT), una ONG pionera en promover la alimentación consciente, la producción sostenible y el comercio justo. Empezó con 18 productores en el living de su casa. Hoy gestiona 36 mercados mensuales, entre porteños y en zona Norte bonaerense: son 900 puestos donde se dan cita 350 microemprendedores sustentables de todo el país y por los que pasaron unas 10 mil personas por mes en 2018.

"Hay muchos emprendedores que se quedan en el camino porque se dejan influenciar por lo que les dicen los demás. Me pasó con SLT; con formar una familia con Paulinho, mi marido bahiano, y con mudarme a Necochea con nuestros tres hijos. No había muchos a favor en ningún caso. Pero darme mucho crédito es una manera de fortalecerme internamente para, después sí, salir a la cancha y que me cuestionen nomás". Angie Ferrazzini es una mujer de convicciones. En una cultura que le retacea al género femenino el derecho a la asertividad -confundiéndolo maliciosamente con inflexibilidad y agresividad-, sus intuiciones son certezas.

En 2014 fue elegida Emprendedora de Ashoka, la prestigiosa red global que detecta agentes de cambio -ya son más de 3000 en 93 países- y los incuba para que sus iniciativas se traduzcan en soluciones. Fue un reconocimiento internacional a su estatus de referente social en la Argentina. En septiembre abrió su primer local: está en uno de los arcos de Estación Federal, detrás del Planetario, y ofrece alimentos orgánicos certificados así como productos de diseño, higiene y cosmética cruelty free. Ya planea escalar la propuesta con un e-commerce y una línea de gastronomía, beauty y diseño con el sello SLT.

Criada en un campo en las afueras de la ciudad balnearia de Necochea, y con cuatro hermanos agrónomos ("todos venden pesticidas"), Ferrazzini se autodefine como 'oveja verde'. "En ciertos ámbitos me presentan como 'la chica de los mercados'. No: generé un movimiento y una organización que promueve un paradigma que tiene que ver con vivir, producir y consumir en consonancia con el planeta. Implicó pasar del storytelling al storydoing".

