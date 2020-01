BTS en la Argentina: por qué es la banda de K-Pop más exitosa, en 5 claves para entender el fenómeno

Imparable. Así se ve hoy a BTS, la banda de K-Pop (pop coreano) que es absoluto furor en el mundo y en la Argentina.

Sus más recientes apariciones en la escena internacional incluyen nada menos que la mítica gala de fin de año que se realiza en Times Square de Nueva York y los Grammys 2020.

Pero la gran novedad para los fans argentinos llegó con la confirmación del proyecto en conjunto entre BTS y el artista argentino Tomás Saraceno. Se trata de un globo aerostático tripulado que voló en las Salinas Grandes de Jujuy el 28 de enero y que busca marcar un récord mundial ya que se trató del primer vuelo tripulado por una mujer piloto "impulsado únicamente por el aire". El proyecto tuvo su presentación oficialmente en el Centro Cultural Kirchner el 31 de enero.

Pero, ¿quiénes son los integrantes de BTS? ¿de qué se trata el K-Pop? ¿por qué es tan exitoso en el mundo y en la Argentina? A continuación, una guía básica para entender este fenómeno.

1 - Qué es BTS

BTS es una boy band surcoreana formada por la productora musical Big Hit Entertainment en 2010 y compuesta por siete integrantes de entre 22 y 27 años: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción 'No More Dream', incluida en su primer sencillo' 2 Cool 4 Skool'. Si bien en sus inicios el éxito de BTS fue moderado, a partir de 2015 empezó a ganar popularidad con sus lanzamientos de la serie' The Most Beautiful Moment in Life' parte 1 y 2 y el álbum recopilatorio 'The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever', con los que también entró por primera vez en la lista Billboard 200.

'Wings', su segundo álbum, se convirtió en el primero de la banda en vender más de 1 millón de copias en Corea del Sur. Para 2017, llegó el reconocimiento a nivel internacional como la principal banda promotora de la “ola coreana”, especialmente en el mercado estadounidense: consiguió entrar en la Billboard Hot 100 con el sencillo 'DNA' y su EP 'Love Yourself: Her' debutó en el séptimo puesto en la Billboard 200, en tanto que sus lanzamientos posteriores de 2018 y 2019, 'Love Yourself: Tear', 'Love Yourself: Answer' y 'Map of the Soul: Persona', llegaron a encabezar la lista. Así, BTS se convirtió en el primer grupo en tener tres álbumes número 1 en menos de un año.

Estos éxitos musicales se tradujeron también en ventas: en 2018 fue el segundo grupo con mayor número de ventas globales y en 2019, su EP 'Map of the Soul: Persona' se convirtió en el álbum con mayor número de ventas de todos los tiempos en Corea del Sur y el álbum más vendido del año. En Corea, se calcula que en 2018 la banda facturó el 0.3 % del PBI.

2 - Qué es el K-POP

Como todo género musical, el surgimiento del pop coreano como se lo conoce hoy tiene su historia. Con la llegada de la democracia a Corea del Sur en 1987, emerge una figura clave: Lee Soo-Man, un productor, excantante y fundador de SM Entertainment en 1995.

Considerado el 'padre' del K-Pop, Lee Soo-Man se formó en los Estados Unidos e importó a Corea el concepto de fabricar artistas mediante castings, estrategias de marketing y focus group para llegar a la mayor cantidad de mercados posibles.

Así nacieron numerosas productoras y surgió el concepto de Idols: jóvenes que desean ser artistas y que se presentan a castings con el objetivo de ser seleccionados y luego entrenados para convertirse en estrellas pop.

Lee Soo-Man

“Los idols tienen la vida digitada por la productora, a tal punto que nunca usan el mismo vestuario dos veces. No pueden tener pareja, beber alcohol, salir a divertirse ni tomar decisiones por fuera de lo implementado por la compañía. Es un sistema cerrado, manejado con precisión para crear máquinas de hacer pop”, explica Alan Mealla, periodista especializado en música, columnista de Sharau Radio y autor del newsletter SUBILE donde da cuenta de la actualidad musical nacional e internacional, con especial foco en el K-Pop.

Estas productoras cuentan con el apoyo del gobierno de Corea del Sur que a través de su Ministerio de Cultura dedican gran parte de su presupuesto al desarrollo del K-POP por considerarlo una manera de ejercer un “poder blando” sobre otras naciones y así difundir su cultura en el mundo.

3 - Por qué BTS tiene tanto éxito

BTS también es fruto del trabajo de una de estas productoras. Big Hit Entertainment es un sello discográfico de Corea del Sur fundado en febrero de 2005 por Bang Si-Hyuk, antiguo productor y compositor.

“Bang Si-Hyuk vio en 2010 que hacía falta en la escena coreana una boy band. Un productor le pasó un video de RM, quien hoy es el líder de BTS, rapeando, y decidió contratarlo. Después sumó a otros. En esa época, una banda pop no era lo más atractivo para los chicos, por lo que cuando se hizo el casting no hubo muchos interesados, pero sí se sumaron Suga y J-Hope. Después llegarían los demás y en 2012 la banda quedó oficialmente conformada”, explica Mealla.

Bang Si -Hyuk

En cuánto a qué hizo a BTS diferentes de tantas otras bandas de pop coreanas, Mealla apunta: “Lo que dice el creador del grupo es que fue una cuestión de libertad. Hay una idea de no ser acartonados como los otros grupos: si bien les escriben las canciones y les eligen los vestuarios, ellos tuvieron mucha más libertad que otros grupos, tienen temas solistas, les han dejado producir y escribir sus canciones”.

En una entrevista publicada en la revista TIME en octubre de 2019, Bang Si-Hyuk contó a qué atribuye el éxito de la banda. “Fue su sinceridad, consistencia y habilidad para encarnar el espíritu de la época. Cuando se solidificaron como un grupo ídolo, les prometí que serían capaces de perseguir la música que querían [incluyendo el hip-hop]. Como era hip-hop, podían expresar sus pensamientos y no tocaríamos eso. Si a su vez la compañía sentía que no estaban siendo genuinos, entonces comentaríamos. Mantuve esa promesa, y creo que eso tuvo un impacto. Personalmente creo que no siempre es necesario que un artista diga lo que piensa. Pero creo que BTS tocó algo que los jóvenes de todo el mundo estaban buscando. Desde el debut, BTS nunca ha cambiado. Es consistente. Creo que eso convenció al público. No rehuye hablar del dolor que siente la generación actual. Respetan la diversidad y la justicia, los derechos de los jóvenes y los marginados. Creo que todos estos factores trabajaron a su favor” explicó.

Esa libertad se tradujo también en el manejo de sus redes sociales, un canal fundamental de comunicación entre BTS y sus fans. Si bien están controladas por la productora, Bang Si-Hyuk asegura que dentro de las reglas que tienen para la publicación de contenido, los chicos son quienes eligen qué publicar.

"Invertimos mucho tiempo en educar a los aprendices sobre la vida como artista, incluyendo los medios y las redes sociales. Después de que proporcionamos orientación, elegimos dejar a los artistas en paz, y dejamos una ventana abierta para que pidan a la compañía cualquier cosa que necesiten. Creo que eso ayudó a que la sinceridad llegara a los fans. Desde el éxito de BTS, he estado cambiando el sistema de aprendizaje para que sea más parecido al de la escuela, con tutoría y un sistema de entrenamiento, y oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos”, dijo a Time.

4- Qué estilo de música es el K-Pop

En cuanto a lo musical, el K-pop tiene raíces en la música pop pero toma otros estilos como referencia; soul, rap, rock, R&B e incluso el funk. Como ejemplo, Mealla señala que 'Map Of The Soul: Persona' es un disco de pop, con todos los recursos del momento: el rap, los hi-hats programados y beats bailables.

“Las canciones están diseñadas para ser lo más pegadizas posible. Cuando te estás por aburrir, como pasa también en sus videos, aparece algo distinto: cada 30 segundos cambian de voz, de estilo, de ritmo o incluso de idioma. Los colores vivos de las vestimentas, las coreografías, los colores en el pelo: todo es estímulo”, explica Mealla, quien adjudica a estos efectos la atracción que ha generado el K Pop sobre todo en preadolescentes y adolescentes.

5 - De qué hablan las canciones de BTS

Más allá de las coreógrafias y ritmos, uno de los diferenciales de BTS con las boy bands occidentales de los ’90 parecería ser el foco en el mensaje y su profundidad a la hora de abordar temáticas que atraviesa su generación.

“Hay mucho mensaje de autoaceptación y de no hacerle daño al otro. Ahora están virando a algo más adulto: los últimos dos discos son discos muy reflexivos. En el último single, 'Black Swam', en lugar de ser algo colorido, es todo lo contrario: hablan de ver la luz al final del camino”, explica Mealla, a la vez que destaca temas como 'Silver Spoon' que hablan sobre la parte oscura de ser millennials, como la precarización laboral.

La fama y la salud mental son otros temas que aborda la banda, lo cual la diferencia también de otras bandas de K-Pop. De hecho, su compromiso social, que además de plasmarse en las letras también tiene eco en proyectos solidarios, los llevó a ser invitados por Unicef para participar en una campaña para jóvenes.

"Nuestra campaña LOVE MYSELF consiste en animar a cada joven a encontrar el amor dentro de sí mismos y a difundirlo a los demás. Queremos que todos participen en la campaña para eliminar la violencia, compartiendo su amor y su amabilidad”.

5 - Qué es ARMY, el fandom de BTS

Y por último, aunque no por eso menos importante, una de las claves del éxito de BTS es la fascinante conexión con sus fans. Un gran porcentaje son niñas y adolescentes entre 8 y 15 años (aunque hay fans de todas las edades y géneros) y se hacen llamar ARMY, cuyas siglas vienen de Adorable Representative M.C. for Youth (el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap), pero que también significa ejército en inglés.

Y eso parecen: fieles militantes que, de forma orgánica, logran crear trending topics en Twitter o romper récords de escucha en las distintas plataformas musicales posicionando a BTS en los primeros puestos. "ARMY no necesita que los chicos de BTS hagan algún posteo para movilizarse. Un ejemplo reciente es el de los Grammys: cuando no los nominaron, esa misma semana se armó una campaña para meter sus canciones en iTunes", explicó Mealla.

El idioma, tampoco es barrera. Si bien las canciones son mayoritariamente en coreano (con algunas estrofas en inglés), los fans se vuelcan a las traducciones oficiales y aprenden las letras por fonética e incluso ya son varios los videos de la banda que incluyen subtítulos.

“Además de sus canciones y videoclips, BTS tiene muchos productos paralelos. Por ejemplo Bangtan TV, que es como un reality donde hacen sketchs, pruebas, entrevistas”, explica Mealla. Y agrega que BTS ha sabido escuchar y responder a sus fans, creando un ida y vuelta que hace que hoy ARMY sea de los fandoms más poderosos de la industria musical.