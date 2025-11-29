Socio y director de Invecq Consulting. Economista jefe de IDEA. Egresado de la UBA, con un máster en Finanzas por la UCEMA y otro en Economía por la Universidad de Sussex. Es uno de los economistas jóvenes más destacados de la Argentina.

La influencia vocacional de su padre, Tomás Bulat. Su paso por la universidad pública. Su llegada a Inglaterra, y su regreso al país para continuar una carrera prolífica. Cómo conoció a Javier Milei, en un programa de TV. Esos y otros temas en esta nueva entrega de Shot Financiero.