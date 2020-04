arteBA Special Edition: en la feria online se consiguen obras desde u$s 250 Por la pandemia, la feria de arte debió trasladarse al sitio web Artsy donde las galerías exhiben las obras que hubiesen llevado a La Rural. Lo más interesante, la mayoría de los trabajos se muestran con su precio, algo que no suele suceder en el mundo offline.

Afectada por la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria, arteBA, la feria de arte más importante del país, inauguró el miércoles una adaptación de su edición 2020 en formato virtual. arteBA Special Edition reúne en el sitio Artsy las obras que las galerías tenían pensado mostrar en La Rural entre el 16 y el 19 de abril, antes de que las medidas de prevención obligasen a postergar su versión offline.

Artsy es una plataforma internacional dedicada a la exhibición y compra-venta de obras de arte. En su web se concentran las galerías, museos, fundaciones, ferias, artistas y colecciones más importantes del mundo. Desde ayer y hasta el 30 de abril, en un apartado especial dedicado a arteBA, se pueden ver 2900 obras de arte de diverso soporte realizadas por 500 artistas de 80 galerías argentinas e internacionales.

La “feria virtual” puede recorrerse por galería participante, por nombre del artista, por tamaño de la obra y por precio. Esta última opción es una de las más interesantes de la propuesta ya que en su versión física no se acostumbra exhibir el valor de los trabajos.

No todas las obras están acompañadas por su precio, algunos exhibidores prefieren la confidencialidad y optaron por agregar el enlace "Contactar galería". Se pueden conseguir trabajos desde u$s 250 como la obra Delito Suave, un conjunto de monedas argentinas rasgadas, de Julia Volpato presentada por la galería ohno. Por un poco más, u$s 400, Media Galería ofrece pequeñas esculturas realizadas con objetos de plástico encontrados del artista Matías Romano Alemán.

n el otro extremo de la billetera, Maman Fine Art Gallery presenta impresiones en gelatina de plata de la serie de fotografías que registran el Vivo Dito de Alberto Greco en Piedralaves valoradas en u$s 250.000.

Entre las galerías argentinas dicen presente: MCMC galería, Nora Fisch, Del Infinito, Gachi Prieto Arte Contemporáneo, Barro, Ruth Benzacar, Cosmocosa, Roldán Moderno, Hache, waldengallery, Rolf Art, Herlitzka + Faría, Calvaresi Contemporáneo,

Así como arteBA ha servido de plataforma para artistas emergentes, también se ha caracterizado por presentar a los modernos o grandes maestros. No faltan los trabajos de Marta Minujín, Leandro Katz, Julio Le Parc, Xul Solar, Luis Felipe “Yuyo” Noé, Raúl Lozza, León Ferrari, Jorge De la Vega, Horacio Coppola y Grete Stern.

A diferencia de la feria tradicional que se desarrolla durante cuatro frenéticos días, la edición especial online podrá navegarse durante 22 días con acceso gratuito e irrestricto. La modalidad resulta una interesante propuesta para observar con calma las obras y sin la vorágine que se suele encontrar entre los pasillos de La Rural.