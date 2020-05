Dónde ver Twin Peaks y cuáles son las series clásicas para ver en cuarentena

Con tantas plataformas de streaming disponibles y sus respectivos estrenos semanales o mensuales, muchas veces no se sabe qué elegir para ver o se termina mirando –literalmente- cualquier cosa. Sin embargo, desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy se estrenaron incontables series que ya no están en boca de todos pero hay que ver sí o sí, ya sea por quién las dirige, por las actuaciones, por la trama o por la calidad general de su producción.

A continuación, una selección de esas series “olvidadas” que no están de moda pero aún tienen mucho disfrute para ofrecer a los televidentes:

1. Alfred Hitchcock presents (1955)

Es una serie de televisión estadounidense emitida por la CBS y la NBC entre los años 1955 y 1965 (los últimos años bajo el nombre The Alfred Hitchcock Hour). En sus 268 episodios, el maestro del suspenso presenta una antología de historias breves y extrañas de los géneros drama, thriller y misterio que sorprenden por sus finales inesperados. Actualmente, muchos de sus capítulos –con una duración de entre 10 y 12 minutos- están disponibles en YouTube y en distintas plataformas de series online.

2. Twin Peaks (1990)

Las dos temporadas originales de la serie de culto creada por David Lynch y Mark Frost se emitieron entre 1990 y 1991 por la cadena ABC. Protagonizada por Kyle MacLachlan, esta serie sigue el camino de la investigación del agente especial del FBI Dale Cooper que llega a la pequeña ciudad de Twin Peaks para resolver el misterio del asesinato de la adolescente Laura Palmer (Sheryl Lee). Para quienes se entusiasmen con este universo, en 1992 Lynch también dirigió la película “Twin Peaks: Fire Walk With Me” que cronológicamente es una precuela de la serie, y finalmente en 2017, cumpliendo con la promesa de Laura Palmer en su célebre frase “I’ll see you again in 25 years”, se estrenó la tercera temporada con numerosos miembros del elenco original.

3. Damages (2007)

Las cinco temporadas de esta serie estadounidense emitida entre 2007 y 2012 están protagonizadas nada más y nada menos que por Glenn Close. En la piel de la poderosa abogada Patty Hewes, este personaje ejerce su profesión a través de un particular sistema de valores creados por ella misma. El eje principal de la serie es la relación entre Hewes y su discípula Ellen Parsons (Rose Byrne), y la disyuntiva por establecer quién está por encima de la justicia: la ética o la ambición.

4. Fringe (2008)

Esta serie estadounidense lleva la firma de J. J. Abrams, director de “Lost” y “Star Wars: The Force Awakens”, una garantía de confianza para los aficionados a la ciencia ficción. Narra la historia de los miembros de la “División Fringe” de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos que utiliza métodos de la ciencia fringe (también conocida como “ciencia marginal”) para ayudar al FBI a investigar casos inexplicables relacionados con un misterioso universo paralelo. Sin dudas, la mejor opción para los nostálgicos de The X-Files y The Twilight Zone.

5. Mad Dogs (2011)

Situada en el límite entre el thriller y la comedia negra, esta serie británica narra la historia de cuatro amigos convocados por otro a festejar su retiro del mundo de los negocios en su mansión de Mallorca. Sin embargo, el viaje de diversión y lujos se convierte en una auténtica pesadilla que incluye tráfico de drogas, crimen y muerte. Tal fue el éxito de esta serie, que en 2015 Amazon realizó una remake de su primera temporada trasladando las aventuras a Belice; sin embargo, la mejor versión en este caso también es la original.

6. True Detective (2014)

La primera temporada de True Detective, creada por Nic Pizzolatto y protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, es una obra indispensable para quienes disfrutan de las historias de drama, suspenso y crimen. A través de una narrativa no lineal, esta serie sigue una investigación que comienza con el asesinato de Dora Lange y es revisitada 17 años después luego de otros crímenes no resueltos. Con actuaciones magistrales y una tensión que se mantiene de principio a fin, la primera temporada es sin dudas la mejor de las tres existentes que, además, se pueden ver en cualquier orden ya que narran distintas historias con personajes diferentes.