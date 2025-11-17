Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.375 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 53.81%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 22.67%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.515, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1160.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema:

Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas, sin necesidad de justificación adicional.

Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite, siempre que los pesos ya estén depositados en la cuenta.

Compras en ventanilla con efectivo en pesos: en este caso, se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales. Para concretar la operación, el comprador deberá presentar una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.

