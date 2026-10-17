El Servicio Meteorológico Nacional advirtió clima de inestabilidad para la jornada en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en la provincia de Córdoba.

Según el informe, el área “será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte, con algunas tormentas”. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Zonas afectadas por la alerta amarilla por lluvias en Córdoba

Zona serrana de Cruz del Eje.

Zona serrana de Minas.

Zona serrana de Pocho.

Zona serrana de San Alberto.

Zona serrana de San Javier.

Zona baja de Cruz del Eje.

Zona baja de Minas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en la provincia de Córdoba. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN

La alerta amarilla quiere decir: informate. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, señala el SMN.

En este marco, también recomienda:

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo estará el clima en Córdoba Capital

En tanto, la ciudad capital también padecerá las lluvias en lo que resta de la mañana del sábado, que con el correr del día finalizarán. Se esperan lluvias aisladas por la tarde y un cielo mayormente nublado por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este sábado 17 de octubre en la provincia de Córdoba. Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima será de 18°C y la mínima de 12°C con vientos que rondarán entre los 10 y 20 km/h.

En resumen, gran parte de la provincia de Córdoba se verá afectada en su cotidianidad por las precipitaciones; por este motivo, se recomienda tomar los recaudos pertinentes a la hora de continuar con sus actividades diarias.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, CABA tendrá un cielo mayormente nublado durante todo el sábado con una máxima de 15°C y una mínima de 8°C. Se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h.