Tomar agua antes de las comidas suele ser una práctica que adoptan aquellas personas que inician una dieta para bajar de peso. Si bien sus efectos no son iguales para todas las personas, especialistas explican que la hidratación puede influir en el apetito, además de cumplir un rol fundamental durante la digestión.

Uno de los expertos en cuestión, el médico Daniel López Rossetti, utilizó su cuenta oficial de Instagram para explicar cuáles son los beneficios de beber agua antes de ingerir alimentos.

Cabe destacar que la evidencia científica disponible muestra que, aunque existen resultados prometedores, todavía hay limitaciones para afirmar que tomar más agua pueda producir una pérdida de peso significativa a largo plazo.

Tomar agua antes de comer: por qué ayuda a controlar el peso, según López Rossetti

De acuerdo a la publicación que realizó Daniel López Rossetti a través de su cuenta de Instagram, el agua ocupa un espacio en el estómago y puede activar señales nerviosas que llegan al sistema nervioso central.

Este mecanismo, podría favorecer la sensación de saciedad y, de esta manera, ayudar a reducir el apetito antes de una comida .

Además, explicó que “muchas veces uno tiene hambre por deshidratación,” por lo que “al tomar agua uno se hidrata y eso disminuye el apetito”. En esta misma línea, explicó que beber agua aporta una serie de beneficios, tales como condicionar el “buen funcionamiento del metabolismo y de los procesos digestivos”.

Frente a estas recomendaciones, explicó que el mejor momento para tomar agua y así controlar el apetito es entre 20 y 30 minutos antes de sentarse a la mesa.

¿Qué dice Harvard sobre tomar agua para bajar de peso?

El sitio de divulgación y educación de la Universidad de Harvard, Harvard Health, analizó las principales explicaciones sobre la relación entre el consumo de agua y la pérdida de peso. Una de ellas sostiene que beber agua antes de comer puede ayudar a consumir menos alimentos al generar una sensación de estómago lleno.

Otros estudios pequeños encontraron resultados favorables. Por ejemplo, una investigación con adultos mayores observó que quienes bebían un vaso de agua antes de las comidas, tendían a comer menos, mientras que otros estudio registró una mayor pérdida de peso entre personas que seguían una dieta baja en calorías y tomaban agua adicional antes de comer.

El agua podría ayudar a controlar el apetito ya que al ocupar un espacio en el estómago puede activar señales nerviosas que llegan al sistema nervioso central, generando la sensación de saciedad. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

En este contexto, Harvard advierte que los resultados no demuestran aún que el hábito produzca beneficios sostenidos a largo plazo.

¿Qué hábitos de hidratación pueden ayudar a controlar le peso?

Además de beber agua antes de las comidas, existen otras formas de incorporar la hidratación a una rutina que tenga como foco el control del peso.

Entre las recomendaciones que pueden contribuir a reducir el consumo de calorías, se encuentran: