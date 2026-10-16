Habrá feriado el 20 de octubre en Buenos Aires por la Resolución 467/2026: los trabajadores de Ezeiza disfrutarán de un día no laborable.

Tras el fin de semana largo por el Día de la Raza, un grupo de trabajadores bonaerenses volverá a disfrutar de un feriado antes que termine octubre.

El martes 20 fue declarado no laborable por la Resolución 467/2026, documento que detalla todos los asuetos locales de la provincia de Buenos Aires. Conoce a quienes alcanzará.

Por qué es feriado el 20 de octubre en Ezeiza y para quiénes

El martes 20 de octubre será feriado para el municipio de Ezeiza en conmemoración de su aniversario fundacional.

La localidad es conocida por el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el cual fue inaugurado en 1949 y constituye el principal acceso internacional al país.

La resolución detalla que será feriado sólo para los trabajadores de la administración pública y los empleados el Banco Provincia . En caso de quienes presten servicio en la industria, el comercio y restantes actividades del sector privado será opcional según dispongan los empleadores.

Si bien no conformará un fin de semana largo, será una oportunidad para descansar y disfrutar de los días de primavera.

¿Qué feriados quedan en 2026?

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados señala las siguientes fechas: