Fútbol Italia: club La Roma vendido por u$s 700 millones, quién es el dueño

Empresario estadounidense compró el club La Roma por u$s 700 millones: por qué La Roma, el tradicional club de fútbol de Italia, fue comprado por u$s 700 millones por un empresario estadounidense dueño de un holding, con sede en Texas. Se dedica a la venta de autos, la hotelería y el entretenimiento. Produjo Parasite, la película coreana que este año ganó Oscar como Mejor Película

Es casi como si el "delirio" de que la Paramount o Warner Bros hubieran comprado a Boca, algo que por estas tierras sería imposible, pero en los tiempos que corren cualquier cosa puede pasar en el mundo de los negocios del deporte, o del fútbol en este caso.

Es que el empresario estadounidense Dan Friedkin, dueño del Friedkin Group, una corporación que abarca desde venta de autos hasta producción de películas ganadoras de Oscar, completó la compra de la Roma, donde juegan los argentinos Diego Perotti, Federico Fazio y Javier Pastore, y donde jugó Daniele De Rossi, por cerca de 600 millones de euros (u$s 700 millones), según oficializó el club italiano.

"Estamos encantados de unirnos a la familia de la AS Roma", escribió el nuevo dueño, quien se convierte en presidente sustituyendo al antiguo propietario, su compatriota James Pallotta. Su hijo Ryan Friedkin también tendrá un asiento en el nuevo comité ejecutivo, así como Guido Fienga, que permanece como director general.

En su notificación, el grupo Friedkin anunció la adquisición de cerca del 86% del capital social del club. Además, lanzará "una oferta pública de compra obligatoria sobre las acciones ordinarias restantes que representan cerca de un 13,4% del capital".

Este cambio de manos, que podría volver a darle algo de esperanza a los frustrados hinchas del equipo capitalino tras muchos años sin ganar un título, tuvo lugar con un acuerdo que se dio a principios de agosto. El club giallorosso había estimado que la operación se acercaría justamente a los "591 millones de euros".

Pallotta presidía la Roma desde 2012 y desde 2014 el empresario era propietario del 100% del club. Establecido en Boston y presente en muy pocas ocasiones en Roma, no era muy popular entre los tifosi del club. El nuevo dueño, en cambio, aseguró que estará "muy presente en Roma" para seguir los casos que afectan a "un equipo que representa una parte vital del alma" de la capital italiana.

Luego de terminar 5º en la Serie A esta temporada, la AS Roma tendrá que conformarse nuevamente con disputar la Europa League, competición de la que fue eliminada a principios de agosto en octavos de final por el Sevilla.

La nueva era de la Roma comenzaría con el fichaje del español Pedro Rodríguez "Pedro" (ex Barcelona) quien terminó contrato con Chelsea. El futbolista se lesionó con los Blues en la Europa League, pero comenzaría su recuperación como jugador de La Loba.

De 54 años, Friedkin reside en Houston, en el estado de Texas, y está al frente de un holding que agrupa una docena de empresas y está activo principalmente en la venta de automóviles, hotelería y entretenimiento. De acuerdo con Forbes, su fortuna estimada es superior a los u$s 4000 millones.

Entre los activos del Grupo se encuentran Imperative Entertainment, estudios de cine que se encuentran detrás de proyectos como la película de Clint Eastwood "The Mule" y la película nominada al Oscar y ganadora de la Palma de Oro 2017 The Square de Ruben Ostlund. Imperative se encuentra produciendo Killers Of The Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Friedkin, el nuevo dueño de La Roma, está al frente de un holding de venta de automóviles, hotelería y entretenimiento

También cuenta con la empresa Neon, una productora que ha obtenido 10 nominaciones al Oscar y ya recaudó más de u$s 150 millones en taquilla. Entre sus grandes logros se encuentran la película coreana Parasite de Bong Joon Ho, que además de ganar la Palma de Oroe en Cannes hizo historia al quedarse con cuatro Oscar, convirtiéndose en el primer film en idioma no inglés en ganar como Mejor Película 2020.

Parasite, primer filme en idioma no inglés ganador como Mejor Película 2020 en los Oscar 2020, producida por el holding de Friedkin

Otros lanzamientos notables de Neon incluyen: Honeyland, nominada a un doble Oscar; Apolo 11 de Todd Douglas Miller, el documental más taquillero de 2019 con una recaudación mundial de u$s 16 millones, y Yo, Tonya, de Craig Gillespie , que obtuvo múltiples nominaciones al Oscar, una victoria para Allison Janney y acumuló más de u$s 30 millones en taquilla local.

La compañía además acaba de adquirir en el Festival de Sundance la codiciada película Palm Springs de Max Barbakow protagonizada por Andy Samberg, y Shirley de Josephine Decker protagonizada por Elisabeth Moss.