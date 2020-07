El ascenso de Leeds significa u$s 200 millones para el club y u$s 10 millones para Bielsa

Marcelo Bielsa, que había ganado su último título con la Selección argentina al obtener la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, consiguió este fin de semana salir campeón del Championship (Segunda División inglesa) y ascender a la Premier League con el Leeds, equipo al que llegó hace dos temporadas.

Se trata sin duda de un gran logro deportivo, histórico, que además se reflejará en las arcas del club y en el bolsillo del técnico si es que acepta continuar al frente de los Whites.

Es que Leeds pasará a ingresar una muy buena suma de dinero extra gracias a los derechos de transmisión y por sus sponsors. La llegada a la categoría principal del fútbol británico se estima que tendría una inyección de 170 millones de libras esterlinas (u$s 214 millones) para la entidad cuyo dueño es el magnate italiano Andrea Radrizzani.

La Premier League es el torneo que más dinero reparte en el mundo por derechos televisivos. Para tener en cuenta el salto diferencial que generó el ascenso hay que explicar que la English Football League Championship (segunda división) tiene un acuerdo por derechos televisivos de u$s 735 millones, mientras que la máxima categoría tiene un contrato de tres años por un valor de u$s 5600 millones.

De esta forma, la directiva de Leeds ya trabaja en lo que será la próxima temporada y el principal objetivo es asegurarse la continuidad de Bielsa.

Según medios locales como The Daily Mail y The Sun, Bielsa ya recibió una oferta para renovar el contrato que vence el próximo fin de semana hasta 2022. El "Loco" pasaría a cobrar 8 millones de libras (u$s 10 millones), un aumento de dos millones en relación a su salario actual, convirtiéndose así en el sexto entrenador mejor pagado de la Premier, superando incluso a Solskjaer del multimillonario Manchester United el cual se embolsa 7,5 millones al año, y duplicando lo que cobra el director técnico del seleccionado inglés, Gareth Southgate.

En el caso de que Bielsa acepte el nuevo contrato, lo cual hará casi con seguridad de acuerdo a la prensa inglesa, solo será superado por Brendan Rodgers del Leicester (10), Carlo Ancelotti del Everton (11,5), Jurgen Klopp del Liverpool (15), Jose Mourinho del Tottenham (15) y Pep Guardiola el cual firmó un gran contrato de 20 millones con el Manchester City.

Ayer, el DT rosarino celebró el ascenso en una conferencia de prensa, luego de la remontada sobre Derby County como visitante por 1-3, pero evitó hablar de lo que viene.

"Estoy muy contento por el ascenso y después de un partido como el de hoy, con una buena actuación, me siento muy feliz", comenzó Bielsa.

Y añadió: "El pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaban este ascenso con mucha ilusión. Entonces, no me resulta difícil imaginar la euforia generada".

Al ser consultado sobre su futuro, el entrenador manifestó: "Yo quisiera que la atención no se fije en mí. Lo que tenga que ver con algo particular mío, no considero que sea el momento para revisarlo. Es un momento para agradecerles a los jugadores, al club y las autoridades, y dedicar al público el logro".

Al referirse puntualmente al título, Bielsa señaló: "Claro que me da alegría. No puedo hablar de cuán importante es en términos de porcentaje, yo hace 30 años que trabajo de esto y no siento que lograr un título pueda cambiar los porcentajes desfavorables que tengo". "Yo advierto un reconocimiento muy marcado para con mi trabajo, pero más que mi capacidad de liderazgo, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores. Y voy a justificar esta afirmación, aunque parezca un exceso de modestia actuado", dijo el DT.

En ese sentido, añadió: "Los 50 partidos que se disputaron en el año, los jugaron alrededor de 15 futbolistas y la capacidad que tuvo el grupo para sobrellevar las dificultades que se presentaron durante la temporada es lo que permitió el éxito".

Por último, remarcó: "Alrededor de un equipo hay 25 personas, además del plantel. Cuando yo dirigía la Selección argentina éramos 5 personas".

"Ahora hay un apoyo en la parte física, en la logística, en el área técnico y táctica, en el departamento médico, en el cuidado de las instalaciones y hasta de la Academia, que demostró que el club estuvo en un nivel inmejorable", concluyó.

"LLÉVANOS A CASA", EL DOCUMENTAL SOBRE EL ASCENSO QUE ESTRENA ESPN

El entrenador Marcelo Bielsa será el protagonista central de la nueva entrega del ciclo ESPN Cine & Series.

El documental titulado "Llévanos a casa", relata en detalle todo el recorrido del rosarino en el Leeds United, desde la gestación de su llegada de la mano del propietario del equipo, Andrea Radrizzani, hasta su anhelado ascenso a la máxima división del fútbol profesional Inglés: la Premier League, de la que estuvo ausente desde la temporada 2003 / 2004.

"Llévanos a casa" consta de 6 capítulos, cada uno de aproximadamente 45 minutos de duración, y se emitirán dos episodios diarios, este lunes, mañana y el miércoles a las 22 hs por ESPN y ESPN Play en ESPN App.