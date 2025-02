Johnny Depp en Argentina: su estadía y sus proyectos en el país 

El reconocido actor Johnny Depp ya se encuentra en Argentina tras haber pasado diez días en Punta del Este, Uruguay. Durante su estancia en Uruguay, Depp fue huésped de Jorge "Corcho" Rodríguez en su rancho Yellow Rose, donde disfrutó de comidas, grabó en el estudio de la propiedad y presenció partidos de polo.

Su vínculo con Rodríguez se originó hace un año y medio gracias a la presentación que realizó el célebre fotógrafo de rock Ross Halfin, quien es amigo de ambos. Posteriormente, coincidieron en los festivales de cine de Roma y San Sebastián durante la premiere de Modi, película dirigida por Depp, en cuya distribución en América Latina Rodríguez está involucrado.

Fue en el marco del Festival de Roma cuando Rodríguez extendió la invitación para que el actor visitara tanto Punta del Este como Buenos Aires.

Actualmente, Depp se encuentra en Argentina por una semana, alojándose en la casa de Rodríguez en San Isidro. Su principal motivo de visita es la grabación de nuevas canciones en el estudio La Roca Power Studio, un estudio diseñado Eddie Kramer, legendario productor e ingeniero de sonido que trabajó con artistas como Jimi Hendrix, Kiss, Led Zeppelin y The Beatles. Kramer es conocido por haber diseñado el icónico estudio Electric Lady de Nueva York para Hendrix.

El lazo entre Depp y Rodríguez no solo es de amistad, sino también comercial. Además de la distribución de Modi, ambos colaboran en el desarrollo de un vino cuyo nombre, etiqueta y packaging aún están en proceso de definición.

Verónica Lozano, esposa de Rodríguez, brindó detalles sobre la visita del actor a su hogar en Punta del Este. "Es amoroso, la verdad que es un tipo muy amoroso, tranquilo, no quiere salir a ningún lado. No tengo cosas muy sabrosas para contar", admitió Lozano. Y remarcó: "No tiene ninguna restricción para comer, es de buen comer". "¿Se levantó en pijama?", le consultó el notero de LAM. "No, siempre está vestido canchero, en pijama no lo vi nunca. Vino con su asistente, un tipo muy amoroso Beechy, de unos 80 años, muy canchero. Fue uno más".