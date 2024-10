Qué se necesita para ser un CFO, una función que cotiza al alza en el mercado

Crisis, inflación, recesión, caída de las ventas, múltiples tipos de dólares, tasas, impuestos, costos variables. El mercado argentino es exigente para los ejecutivos y, en especial, para los Chief Financial Officer (CFO). Estos perfiles hoy deben tener experiencia y ser innovadores, contar con conocimientos técnicos pero, a la vez, bien desarrolladas las habilidades blandas . Los headhunters no tienen una tarea fácil cuando deben encontrar talentos para el puesto porque escasean los candidatos que reúnan todos estos atributos. Y las compañías no quieren (ni pueden) negociar a qué skill renunciar.

Un CFO en la Argentina debe "enfrentar varios desafíos debido a las condiciones económicas y regulatorias del país: cómo afecta la inflación a la planificación financiera y la toma de decisiones; la volatilidad cambiaria, producto de la fluctuación del tipo de cambio; sumado a esto, las restricciones del tipo cambiario; el constante cambio en el entorno regulatorio y normativo; la gestión efectiva de riesgos asociados a la inflación, tipo de cambio, liquidez y crédito; el acceso a financiamiento y el relacionamiento con entidades financieras; la atracción y fidelización del talento; implementar tecnologías aplicadas a las finanzas que permitan automatizar procesos y nutrir las decisiones de datos", enumera Ezequiel Arcioni, director de Michael Page.

"Hoy, el mercado demanda que los CFO sean más que expertos en finanzas. Deben tener un enfoque estratégico que impulse la transformación de sus organizaciones. Además, el rol evolucionó para abarcar áreas clave como la adopción de tecnologías emergentes, lo que permite mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa", describe Ezequiel Palacios, director asociado de Glue Executive Search.



Estos ejecutivos están exigidos en cuanto a sus skills. "Se espera que los CFO lideren con visión global y habilidades interpersonales sobresalientes, como la capacidad de negociar y comunicarse eficazmente con diversas áreas de la empresa y con los stakeholders externos. Las empresas también valoran cualidades como la inteligencia creativa para adaptarse a los cambios del mercado y la prospección para anticipar riesgos financieros", añade Palacios.

Para los headhunters, no es fácil dar con perfiles tan específicos y completos. "A veces, es difícil encontrar CFO que puedan tener la visión de la ruta para los próximos años y, a su vez, que lleven el control del negocio para cumplir con los resultados, mensuales, trimestrales y anuales", cuenta Pablo Rodríguez de la Torre, senior client partner de Korn Ferry Argentina.

" Un reto es encontrar aquellos CFO que sepan entender la inversión necesaria en tecnología y acompañar el proceso de transformación que ello implica ", agrega. Y es justamente este punto el que demanda a que los selectores tengan que hacer un esfuerzo doble para dar con los talentos. Y las búsquedas, dicen los especialistas, muestran una curva ascendente.

Palacios va todavía más allá: "Hay ciertas habilidades que son más difíciles de encontrar en talentos para este puesto. Un ejemplo es la integración de tecnología y digitalización. Muchos CFO aún no están preparados para liderar la transformación digital, lo que genera una brecha entre las expectativas de las empresas y la preparación de los candidatos".

"Otra habilidad difícil de encontrar es el manejo de grandes volúmenes de datos. Aunque son ‘el nuevo petróleo' para las empresas, encontrar CFO que comprendan plenamente cómo extraer valor de ellos para generar proyectos rentables es complicado", suma Palacios, de Glue.

Hoy se busca que posean un "liderazgo participativo, que se enfoque en gestionar las emociones de todo el equipo. Esto implica lograr comprender las necesidades y situaciones de cada miembro, practicando la escucha activa y fomentando la empatía, la flexibilidad y la cercanía", cuenta Vanina Guray, gerente de Recursos Humanos de Pgk Consultores.

En este sentido, Rocío Rossi, a cargo del área de Fidelización de la misma consultora, advierte que "uno de los mayores retos del mercado actual es encontrar talento que no solo cumpla con los requisitos técnicos del puesto, sino que también posea estas habilidades blandas. La combinación de ambas competencias es fundamental para un liderazgo efectivo y exitoso en el entorno actual".

Ambas profesionales coinciden en que los CFO +50 están recuperando su esplendor. "Son valorados, especialmente, en roles de gestión y liderazgo", explican las consultoras.

"Con el constante cambio en la economía argentina, se valoran aún más aquellos perfiles que tengan la experiencia de haber gestionado momentos de incertidumbre y crisis, liderando equipos y tomando decisiones en dicho contexto. Ahora bien, es importante que estos perfiles se mantengan actualizados, sobre todo, con herramientas tecnológicas, los cuales son clave a la hora de desarrollar un cargo de director", dice Arcioni.

En cuento a búsquedas, según Macarena Penas, directora y fundadora de HALO Executive Search, "hay movimiento en este rango de posiciones, ya que el de director financiero es una posición estratégica del negocio. Las empresas buscan candidatos con experiencia mínima de cinco años en el rol, preferentemente, con formación de posgrado (como un MBA) y dominio avanzado de inglés. Otras competencias claves incluyen manejo de sistemas ERP y herramientas de análisis de datos como Power BI ".

Y añade: "El mercado también está impulsado por la creciente digitalización y la necesidad de innovación en áreas financieras. Además, los CFO no solo se enfocan en la contabilidad y los estados financieros, sino también en la toma de decisiones estratégicas que alineen los objetivos financieros con el crecimiento del negocio".

Salario promedio de un CFO

En empresas medianas: entre $ 8 millones y $ 12 millones, más bono y beneficios.

En empresas grandes: entre $ 12 millones y $ 18 millones, más bono y beneficios. Fuente: Michael Page.

Anticipar la estrategia

Los CFO tienen mucho que abordar en estos días. Para Iván Pérez, CFO de Metrotel, el reto de hoy es "mantenerse actualizado con respecto al cambiante panorama normativo para actuar de forma eficiente en relación a los tiempos de implementación, garantizando el cumplimiento de las regulaciones, lo que permitirá un posicionamiento adecuado ante escenarios de incertidumbre".

"Dado que las tareas del puesto se centran en los aspectos fiscales de la empresa, resulta importante desarrollar skills relacionadas con el dinamismo, la rápida adaptación al entorno cambiante, un amplio conocimiento del mercado y una red de contactos adecuados", complementa Pérez.

En esto coincide Mauro L'Estrange, cofounder y CEO de High Flow: "El liderazgo y la comunicación son capacidades que los CFO deben desarrollar cuando empiezan a ascender por la pirámide jerárquica. Por lo general, sobran sus capacidades analíticas y numéricas, dada su formación académica. Luego, tienen que trabajar en la agilidad y la toma de decisiones para poder ser parte de los directorios y, junto al CEO, conducir la empresa".

Es necesario resaltar que "son grandes candidatos a suceder al número uno de la organización porque tienen una visión integral de la empresa y del contexto, con exposición a accionistas o responsables del exterior, a quienes reportan", suma L'Estrange. Para Palacios, otro desafío que enfrentan estos líderes es la gestión de riesgos en un mundo volátil. "Los CFO deben anticipar y mitigar amenazas financieras, como las fluctuaciones o crisis económicas. Además, estos profesionales deben estar alineados con los objetivos de sostenibilidad de las empresas, lo que implica integrar prácticas medioambientales en las decisiones financieras", cuenta.

"No solo deben enfocarse en mejorar la eficiencia y en la reducción de costos, sino en transformar al área financiera en un socio estratégico dentro de la organización. Integrar la función financiera con las operaciones del negocio y con estrategia general es crucial para el crecimiento y el éxito de la organización", aclara Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

Añade que son líderes que deben tener la capacidad de responsabilizarse incondicionalmente. ¿Qué significa esto? "Hacerse cargo de sus resultados y los que las partes del sistema del cual forma parte deben lograr, dando siempre respuestas generativas, sin aceptar ni ofrecer respuestas tranquilizadoras. Actuar de manera protagónica, sin buscar culpables. Hacer que las cosas sucedan a pesar de las circunstancias, contextos y dificultades", indica.

La inflación hace que los CFOs locales sean demandados por otros países, lo que implica que la escasez sea mayor en el mercado local. "Los argentinos son especialmente buscados por el liderazgo de crisis, escenarios inflacionarios y la capacidad de navegar en la incertidumbre. Hemos notado este año un decrecimiento en el interés de los ejecutivos de salir de Argentina, en especial, por el cambio de expectativas en el futuro del país", advierte Rodríguez de la Torre.

La contracara de los niveles de ingresos con los que se los tienta para la posición es el nivel de presión que deben lidiar, con jornadas que difícilmente tengan corte y fines de semana que son una continuidad de lo ocurrido en las jornadas hábiles. "Los CFO argentinos son valorados en los países de la región y todavía muchos buscan irse al exterior. Tienen desarrollada la resiliencia a otro nivel, dado que soportan una tormenta tras otra y esa habilidad escasea para quienes trabajan en contextos estables y predecibles", indica L'Estrange.

El consultor de Flow agrega que, a su vez, "los ejecutivos argentinos valoran la experiencia internacional porque les permite conocer otras culturas y acercarse a otros modos de hacer las cosas, lo que los prepara para dar el siguiente paso de su carrera hacia el cargo de CEO".

Penas coincide con sus colegas sobre lo atractivos que son los ejecutivos nacionales por su experiencia operando en entornos volátiles y exigentes: "Nadie discute que su capacidad para gestionar crisis y adaptarse rápidamente a cambios regulatorios y económicos es muy valorada".

Sin embargo, a pesar de esto, según ella, hoy hay más argentinos que buscan volver al país que los que buscan emigrar. "La mayor estabilidad del tipo cambiario impactó directamente en esto. Hace tan solo un año, la situación era directamente inversa. Actualmente ya no es tanta la diferencia cambiaria y, al momento de evaluar, lo cultural tiene un gran peso en la decisión de volver", concluye.