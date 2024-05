Bill Gates reveló el secreto para ejercitar su memoria

El empresario filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, develó la estrategia para ejercitar su memoria y garantizar óptimos resultados en todo tipo de ámbito general.

Según indicó el magnate en su blog Gates notes, el ejercicio que conoció mediante el libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything (Penguin Books, 2012) de Joshua Foer, ya arrojó resultados favorables en el mismísimo autor.

"Foer, tras practicarlo por un año, se coronó en el Campeonato de Memoria de Estados Unidos después de romper el récord de velocidad al memorizar una baraja de cartas" , señaló.

¿En qué consiste la estrategia que usa Bill Gates para ejercitar su memoria?



Gates repasó cómo Foer abordó la memoria desde una perspectiva a fin de comprender el funcionamiento de la mente.

"Eso lo llevó al concurso mundial de memoria, donde la gente puede hacer cosas como memorizar el orden de una baraja de 52 cartas en sólo unos minutos. Estaba fascinado" , sumó.

Bill Gates recomendó la estrategia de Joshua Foer para ejercitar la memoria

Para ello diseñó su estrategia a partir de encarar "jornadas extenuantes" de práctica en visualización a la que bautizó de "dominio" .

¿Cómo funciona la experiencia de dominio para la mente?





A modo de ejemplo, Gates trazó un paralelismo de la experiencia en el dominio con el juego de bridge. "Si juegas bridge durante 20 años, habrás visto muchas manos de bridge y reconocerás patrones en ellas, lo que puede darte una capacidad fenomenal para recordar una nueva mano de bridge" , suscribió.



Entonces, al aplicar este principio, Foer dio cuenta de cómo las personas que ganan concursos de memoria utilizan ciertas técnicas para visualizar cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia.

Joshua Foer, autor del libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything

"Hablan de lo que hacen como si construyeran un palacio de la memoria; a menudo, visualizan literalmente una casa con muchas habitaciones y diferentes personas y cosas en cada habitación, representando lo que están tratando de recordar" , amplió.

Este recurso tiene su origen en un antiguo poeta griego que recordaba los nombres de todos los que murieron cuando un templo se derrumbó durante un banquete. "Tenía una memoria visual de dónde estaban sentados todos" .