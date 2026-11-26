Hoy conviven dos países en uno: la ArgenRIGI donde vive el 20% de la población y la ArgenCEPO, con el 80% restante

El rasgo predominante de la economía argentina en la última década y media ha sido el estancamiento. A pesar de los logros en materia de estabilización fiscal y monetaria y de las reformas impulsadas por la administración Milei, la economía sigue atrapada en un patrón de baja inversión y bajo crecimiento.

Los economistas no logran ponerse de acuerdo acerca de las razones que explican el freno reciente del nivel de actividad.

La primera que se menciona es el atraso cambiario. Es la explicación más común entre los economistas, entre otras cosas porque ofrece la solución más simple: devaluar. El gobierno argumenta -con razón- que no existe atraso porque las exportaciones vuelan y hay superávit de cuenta corriente. Cuando la economía se estabiliza en un mal equilibrio de superávit externo y desempleo interno, la teoría económica recomienda un shock de demanda, no una devaluación.

La segunda explicación es la política monetaria. Para muchos economistas, la falta de una regla monetaria y la continuidad del cepo cambiario generan una incertidumbre nominal que impide un aumento de la monetización y del crédito. La solución parece simple, pero el equipo económico entiende que el costo de no tener una regla estricta es menor que el de fijar una e incumplirla. También, que el cepo es un seguro (caro) contra ataques especulativos en una economía asediada por el populismo.

La tercera explicación son las reformas estructurales. En principio, la desregulación y la apertura económica, pero también la caída de la inflación y la brecha cambiaria que durante años fueron un anabólico tóxico para el consumo y la construcción. Por sí solas, no alcanzan para explicar la recesión. Las reformas de los noventa tuvieron perdedores que bajaron sus persianas, pero muchos ganadores que invirtieron y crecieron, particularmente en sectores no transables. Paradójicamente, hoy esos sectores no están creciendo ni invirtiendo.

La cuarta es un clásico: la incertidumbre política. El argumento es razonable, pero deja una pregunta sin respuesta: ¿por qué la economía no se recuperó después de las elecciones de 2025 con el riesgo país en baja?

Las cuatro explicaciones contienen una parte de verdad. Por eso no existe una bala de plata que resuelva todos los problemas.

Dos Argentinas en un mismo país

Hay, sin embargo, una razón más profunda para entender lo que nos pasa: hoy conviven dos países en uno. El primero es la ArgenRIGI: las diez provincias con industrias extractivas (minería, petróleo y gas), en donde vive el 20% de la población. A las inversiones que llegan a esas provincias les dimos las cuatro condiciones básicas que exige cualquier inversor: reducción de impuestos, estabilidad tributaria, acceso a divisas y seguridad jurídica.

El segundo país es la ArgenCEPO, en donde habita el 80% de la población. Allí se vive con altísima presión impositiva, cepo cambiario para las firmas y enorme incertidumbre sobre las reglas de juego de largo plazo. Ese 80% de los argentinos necesita las mismas condiciones que ofrece el RIGI. Así se pensó originalmente: “Les damos ahora a algunos inversores lo que mañana les daremos a todos los argentinos”.

Pero esas condiciones no pueden garantizarse por un contrato: las tiene que proveer el sistema político. Y al futuro impredecible, el pasado lo condena.

Por qué esta vez podría ser diferente

La historia argentina está repleta de ejemplos de reformas y contrarreformas. Sin embargo, hay razones para pensar que esta vez será diferente: existe un conjunto de incentivos y restricciones que —a mi juicio— harán que los grandes trazos del rumbo económico sigan en pie después del 2027, gane quien gane.

El primero es la memoria de 2023, cuando el país quedó al borde de la hiperinflación. Una mayoría de votantes -en particular los jóvenes- demanda estabilidad. Volver al pasado es una mala estrategia para ganar la elección, pero peor para gobernar.

El segundo es la geografía política del modelo exportador. Las diez provincias con intereses en industrias extractivas representan el 42% del Senado. Esa coalición de intereses es un contrapeso fuerte a cualquier contrarreforma radical.

El tercero es la dinámica de las exportaciones, que podrían crecer más de 40% hacia 2035. Ningún gobierno mínimamente racional atentaría contra las condiciones materiales que podrían asfaltar el camino hacia su propia reelección.

El cuarto es la geopolítica. Por su posición en el Atlántico Sur y su potencial en minerales críticos, la Argentina tiene un rol clave en el nuevo orden global. El mundo desarrollado, esta vez, no será un simple espectador: será un férreo opositor a cualquier deriva populista.

El día en que las dos Argentinas sean una

En algún momento (¿2028?) habrá que eliminar el cepo cambiario, flotar el tipo de cambio y fijar una regla de política monetaria clara y predecible. En paralelo, impulsar las reformas estructurales pendientes: impositiva, educativa, previsional, fiscal-federal y de infraestructura.

Ese día tendremos un único país... y, seguramente, será imparable.