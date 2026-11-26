La llegada de nuevos jugadores, especialmente a través de la modalidad de courier, genera un escenario de competencia con ventajas para estos operadores frente a las empresas locales

Las nuevas reglas de juego están marcadas por una mayor oferta de productos en un mercado de consumo estable. En este contexto, el e-commerce aparece como una herramienta que contribuye a sostener el volumen de ventas. Sin embargo, ya no alcanza con estar presente en el mundo digital: vender online dejó de ser un diferencial para convertirse en el punto de partida.

Aquellas empresas que utilizan la tecnología, cada vez más accesible, para conocer a sus clientes y personalizar su propuesta generan una ventaja competitiva que las diferencia considerablemente de sus competidores.

Este conocimiento del cliente se potencia cuando las empresas desarrollan un ecosistema integrado por su sitio web, sus aplicaciones, los medios de pago propios, los programas de fidelización, la logística y, más aún, cuando estos canales se complementan con sucursales físicas. La clave está en aprovechar cada punto de contacto para construir una experiencia de compra consistente y adaptada a las necesidades del consumidor.

Competir en un mercado más exigente

Este es el caso de los marketplaces y del quick commerce, que están ganando participación en Argentina y en el mundo. En particular, el quick commerce, con su promesa de entrega en menos de 30 minutos, gana terreno en alimentos y se proyecta hacia nuevas categorías de consumo.

Todo esto ocurre en un escenario en el que el consumidor ya no necesita stockearse de productos para resguardarse de la inflación, lo que favorece compras más frecuentes, pero de menor ticket promedio. Este contexto competitivo obliga a las empresas a ser eficientes. Esto implica revisar y optimizar sus procesos, ya que en una economía de competencia no hay espacio para costos ocultos ni ineficiencias.

No debemos olvidar que una parte importante de estos costos está asociada a los impuestos, en particular al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que no solo es acumulativo, sino que, en el caso del e-commerce, genera saldos a favor en provincias en las que las empresas no tienen una actividad significativa. Esto termina trasladándose a los costos y, por ende, al precio del producto.

Es cierto que la llegada de nuevos jugadores, especialmente a través de la modalidad de courier, genera un escenario de competencia con ventajas para estos operadores frente a las empresas locales. Sin embargo, su volumen total no llega a representar el 5% de las ventas online internas. Por eso, el desafío para las empresas locales es identificar dónde pueden construir ventajas competitivas propias, sin perder de vista las condiciones en las que se desarrolla el mercado.

En este contexto, las oportunidades están en entender dónde se encuentran los consumidores, cómo compran y cómo adaptar la propuesta de valor, producto, precio y financiación a esta nueva realidad, articulando y potenciando los distintos canales físicos y digitales.

La próxima frontera: inteligencia artificial

No podemos terminar este análisis sin hacer mención al impacto de la inteligencia artificial, que plantea un nuevo desafío para el e-commerce y que, al mismo tiempo, puede convertirse en una gran oportunidad.

Junto con la IA aparecen nuevas formas de buscar productos, nuevas formas de comprar, como el comercio agéntico, y nuevas formas de pago. Estos avances abren una nueva etapa para el sector, en la que la tecnología tendrá un papel cada vez más relevante en la relación entre las empresas y los consumidores.

El e-commerce tiene potencial para seguir creciendo en Argentina, ya que actualmente representa el 8% del consumo privado, mientras que en los países occidentales desarrollados alcanza el 20% y en Asia se acerca al 50%.

Esta diferencia permite dimensionar las oportunidades de desarrollo que todavía tiene el canal en nuestro país. Sin embargo, ese crecimiento no se producirá de manera automática ni alcanzará por igual a todos los jugadores.

Las claves para crecer en 2027

Las empresas que logren capitalizarlo serán aquellas que comprendan las nuevas reglas de juego del mercado local, marcado por una mayor oferta y competencia; ofrezcan una propuesta de valor personalizada y alineada con los requerimientos de los clientes, como información, rapidez y confianza; y alcancen una mayor eficiencia mediante la revisión de sus procesos y la aplicación de tecnología.

De cara a 2027, la competitividad dependerá de la capacidad de las empresas para combinar estos factores y responder a un consumidor cada vez más exigente. La tecnología será una herramienta fundamental, pero su verdadero valor estará en cómo cada organización logre utilizarla para conocer mejor a sus clientes, mejorar sus operaciones y diferenciarse en un mercado en constante evolución.