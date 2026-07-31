En esta noticia Otros servicios en crecimiento

Megacable Holdings, empresa de telecomunicaciones con sede en Guadalajara, Jalisco, reportó al cierre del segundo trimestre de 2026 una utilidad neta de MXN $852 millones de pesos; un incremento anual de 11%, con lo que mantiene la tendencia de crecimiento de doble dígito de los trimestres previos.

Asimismo, los ingresos consolidados aumentaron 7.2% respecto al mismo periodo de 2025 para ubicarse en MXN $9,330 millones de pesos, impulsados por el alza de 7.9% del segmento masivo.

La empresa presumió que, por primera vez, logró superar la barrera de los 6 millones de suscriptores de internet. Durante el segundo trimestre, la empresa incorporó 112,000 nuevos suscriptores en este segmento; un incremento anual de 8.5% frente a los 5.54 millones registrados en el mismo periodo de 2025, impulsado por la fortaleza de su estrategia comercial y la creciente demanda de sus servicios.

Desde trimestres anteriores, Megacable ha estado fortaleciendo su infraestructura tecnológica con la migración del servicio a fibra óptica. Para el cierre del segundo trimestre, el 88% de sus suscriptores ya fue migrado, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

La empresa destinó sólo en el segundo trimestre MXN $2,185 millones de pesos de su estrategia de fortalecimiento de infraestructura y eficiencia operativa. Esto equivale al 23.4% de sus ingresos, como parte

En otros indicadores financieros, la compañía reportó que después del pago de dividendos realizado durante el trimestre, mantuvo una sólida estructura financiera, con un índice de apalancamiento de 1.31 veces.

Otros servicios en crecimiento

Los suscriptores únicos de contenido de video llegaron a 4.01 millones en dicho periodo, impulsados por el fortalecimiento de la oferta de contenidos digitales y la adopción de aplicaciones de streaming. En tanto, telefonía alcanzó 5.32 millones de suscriptores al cierre del segundo trimestre, un crecimiento de 6.8% frente a los 4.98 millones registrados en el mismo período de 2025, impulsado por la estrategia de integración de servicios en paquetes.

El servicio móvil registró un alza de 26%, al pasar de 619,555 líneas en el segundo trimestre de 2025 a 780,832 en el mismo periodo de este año. Asimismo, las unidades generadoras de ingresos (RGUs) aumentaron 6.6%, de 14.40 millones a 15.35 millones, en comparación con el mismo periodo del año anterior, afianzando el aumento sostenido del segmento masivo.