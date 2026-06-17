En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.61 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.17%.

El Quetzal guatemalteco muestra una evolución positiva: en la última semana subió 2.16% y en el último año la variación fue de 1.48%, sugiriendo una apreciación reciente moderada.

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Conocé la cotización de este viernes, 30 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.99%, lo que supera la volatilidad anual del 20.21%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este cambio favorable sugiere un aumento en el valor de la moneda, reflejando una mayor estabilidad económica en relación con los días anteriores.

El análisis de esta tendencia positiva indica que el Quetzal podría estar recuperando confianza en el mercado, lo que podría ser beneficioso para los intercambios comerciales y la inversión en el país.

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Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

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