México, Colombia, Venezuela y Paraguay exigen en junio que todo viajero presente el pasaporte vigente para autorizar el ingreso a su territorio. Quienes no hayan renovado el documento a tiempo podrán recibir un rechazo migratorio automático al llegar a la frontera o al aeropuerto.

Cada país fija sus propias condiciones de vigencia y trámites adicionales para turistas extranjeros, según informan sus organismos migratorios oficiales. A continuación, los requisitos puntuales para ingresar a cada uno de estos cuatro destinos.

¿Qué exige México a quienes ingresan con el pasaporte?

México no fija una cantidad mínima de meses de vigencia, pero exige que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía y al momento de la salida del país, según indica la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Instituto Nacional de Migración no acepta el DNI como sustituto .

La estancia turística puede extenderse hasta 180 días y se registra mediante la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd). Aunque la ley no lo exige, muchas aerolíneas solicitan al menos seis meses de vigencia para autorizar el embarque.

El Instituto Nacional de Migración no acepta el DNI como sustituto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pide Colombia para autorizar el ingreso de extranjeros?

Colombia exige pasaporte vigente para los ciudadanos de países sin acuerdo de exención, según Migración Colombia. El permiso de ingreso y permanencia (PIP) habilita una estadía turística de hasta 90 días, prorrogable por otros 90 dentro del mismo año calendario .

Además del pasaporte, las autoridades recomiendan completar el formulario Check-Mig hasta 72 horas antes del viaje. Aunque no hay una vigencia mínima oficial, se sugiere contar con al menos seis meses de validez restante.

¿Qué cambia en Venezuela con el pasaporte vigente?

Venezuela exige a los extranjeros un pasaporte con un mínimo de 90 días de vigencia desde el arribo, según el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La estadía turística tiene un tope de 90 días y los países del Mercosur pueden ingresar con cédula de identidad.

Desde el 1° de junio de 2026 rige además el Documento de Viaje Electrónico, destinado a ciudadanos venezolanos que no cuentan con el pasaporte vigente para sus desplazamientos internacionales. El trámite incluye un código QR verificable ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

México, Colombia, Venezuela y Paraguay exigen en junio que todo viajero presente el pasaporte vigente para autorizar el ingreso a su territorio. Shutterstock

¿Qué requisito de pasaporte aplica para entrar a Paraguay?

Paraguay exige a todo visitante no residente la presentación de un pasaporte completamente vigente, tanto para el ingreso como para la salida del país, según establece la Dirección Nacional de Migraciones. La excepción aplica a los ciudadanos de países del Mercosur, que pueden ingresar solo con documento de identidad.

La estadía autorizada es de hasta 90 días corridos, prorrogables una sola vez. Quien supere el plazo sin regularizar su situación puede recibir una multa al momento de salir del país.