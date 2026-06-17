América Latina está a punto de inaugurar una de las obras de infraestructura más impresionantes de su historia. Se trata de un megaproyecto que atravesará la cordillera Occidental colombiana y transformará por completo la conexión entre el interior del país y la costa caribeña.

La obra es el Túnel del Toyo, oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que se convertirá en el túnel vehicular más extenso de América Latina. Gracias a esta infraestructura, los tiempos de viaje entre Medellín y la región de Urabá se reducirán de siete a cuatro horas, generando un ahorro de aproximadamente tres horas por trayecto.

Construyen el túnel más largo de América Latina

El proyecto no se limita a un único túnel, sino que forma parte de un gigantesco complejo vial que supera los 35 kilómetros de extensión y alcanza aproximadamente 39,5 kilómetros si se consideran todas sus estructuras complementarias. La megaobra incluye:

Dos túneles principales de 9,73 y 9,4 kilómetros

32 viaductos

20 túneles secundarios

Tres intercambios viales

Sistemas avanzados de ventilación y seguridad

Colombia se prepara para la inauguración del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina. (foto: archivo).

Reducirá los tiempos de viaje de siete a cuatro horas

Uno de los principales beneficios será la disminución drástica de los tiempos de traslado entre Medellín y el Urabá antioqueño. Actualmente el recorrido demanda alrededor de siete horas por carretera, pero una vez concluido el proyecto el trayecto podrá realizarse en apenas cuatro horas.

Esto permitirá una conexión mucho más eficiente entre el centro productivo de Antioquia y los puertos del Caribe.