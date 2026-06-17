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América Latina está a punto de inaugurar una de las obras de infraestructura más impresionantes de su historia. Se trata de un megaproyecto que atravesará la cordillera Occidental colombiana y transformará por completo la conexión entre el interior del país y la costa caribeña.
La obra es el Túnel del Toyo, oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que se convertirá en el túnel vehicular más extenso de América Latina. Gracias a esta infraestructura, los tiempos de viaje entre Medellín y la región de Urabá se reducirán de siete a cuatro horas, generando un ahorro de aproximadamente tres horas por trayecto.
Construyen el túnel más largo de América Latina
El proyecto no se limita a un único túnel, sino que forma parte de un gigantesco complejo vial que supera los 35 kilómetros de extensión y alcanza aproximadamente 39,5 kilómetros si se consideran todas sus estructuras complementarias. La megaobra incluye:
- Dos túneles principales de 9,73 y 9,4 kilómetros
- 32 viaductos
- 20 túneles secundarios
- Tres intercambios viales
- Sistemas avanzados de ventilación y seguridad
Reducirá los tiempos de viaje de siete a cuatro horas
Uno de los principales beneficios será la disminución drástica de los tiempos de traslado entre Medellín y el Urabá antioqueño. Actualmente el recorrido demanda alrededor de siete horas por carretera, pero una vez concluido el proyecto el trayecto podrá realizarse en apenas cuatro horas.