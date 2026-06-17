La cotizacióndel Euro este miércoles 17 de junio en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.17% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Euro, la última semana mostró una caída de -0.68% y en el último año registró una variación de -0.01%, reflejando una leve tendencia bajista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.51%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 5.99%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 de 3, lo que indica que ha habido un aumento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo del Euro. Analizando esta tendencia, parece que la moneda podría continuar fortaleciendo su posición si se mantienen las condiciones económicas favorables.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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