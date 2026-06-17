En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.22 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.09% en relación con el día anterior.

El peso mexicano registró una variación semanal de -0,19% y una caída anual de -8,02%, lo que indica una evolución negativa reciente en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.53%.

Hoy, el Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible incertidumbre económica o influencias externas desfavorables. En este caso, la tendencia creciente del Peso puede ser un indicativo de una recuperación o estabilidad económica.

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Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.