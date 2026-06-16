Golpe a las Afores: un simple trámite puede hacerte perder el 50% de tus semanas en el IMSS (foto: archivo).

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron MXN$ 3,824 millones en mayo del 2026, un incremento de 20.3% respecto a los MXN$ 3,178 millones registrados en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los recursos retirados por los trabajadores desde sus cuentas individuales mantuvieron una tendencia al alza, en un contexto en el que estos movimientos suelen ser utilizados por personas que perdieron su empleo formal y buscan obtener liquidez mientras se reincorporan al mercado laboral.

De acuerdo con cifras del sistema de ahorro para el retiro, Afore Coppel fue la administradora que registró el mayor monto de retiros por desempleo durante mayo, con MXN$ 812 millones.

Le siguieron Afore Azteca, con MXN$ 627 millones, y Banamex, con MXN$ 567 millones.

Especialistas señalan que el liderazgo de estas administradoras responde a que concentran un alto volumen de cuentas de trabajadores en sectores con mayor rotación laboral o menores niveles de ingreso.

Coppel y Azteca encabezaron los retiros

Las tres administradoras concentraron poco más de la mitad de los recursos retirados por desempleo durante el mes.

Especialistas han señalado que el comportamiento de estos retiros suele estar relacionado con las condiciones del empleo formal y las necesidades de liquidez de los trabajadores, aunque también impacta el saldo acumulado para el retiro al disminuir los recursos ahorrados en la cuenta individual.

En contraste, PensionISSSTE fue la administradora con el menor monto de retiros por desempleo, al registrar MXN$ 13 millones durante mayo.

También destacaron Inbursa, con MXN$ 66 millones, y Principal, con MXN$ 186 millones.

Impactan el ahorro pensionario

El retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores afiliados al sistema de ahorro para el retiro que cumplen con ciertos requisitos de cotización y tiempo de permanencia en su cuenta individual.

Sin embargo, estos movimientos reducen temporalmente los recursos destinados a la pensión futura y pueden afectar las semanas de cotización reconocidas, aunque posteriormente existe la posibilidad de reintegrar los recursos retirados.

El aumento observado durante mayo reflejó una mayor disposición de los trabajadores a recurrir a este mecanismo para enfrentar necesidades económicas derivadas de la falta de empleo formal.