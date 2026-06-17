La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 17 de junio en Estados Unidos es de 3,426.73 USD. Dicho importe presenta una variación del -1.8% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso colombiano muestra una evolución a la baja: en la última semana retrocedió 2.10% y en el último año acumula una caída de 11.74%.

Liverpool presenta una tarjeta de crédito digital para competir con las fintech por la Gen Z

Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 16.40%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una ligera tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica un desempeño negativo. En comparación con los días anteriores, se ha registrado una disminución en su valor frente al dólar, lo que refleja una debilidad en la moneda.

Este descenso en la cotización del Peso puede ser influenciado por factores económicos locales e internacionales, así como por cambios en la demanda y oferta del mercado. Analizando esta tendencia, es fundamental observar si se tratará de un movimiento pasajero o si se establecerá una nueva trayectoria a la baja en el futuro cercano.

Liverpool presenta una tarjeta de crédito digital para competir con las fintech por la Gen Z

Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Alarma en las Afores | Retiros por desempleo se disparan más de 20% en mayo

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos