El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos establece un mecanismo de acción para personas cuyo estado civil no es de soltero ni de casado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos establece un mecanismo de acción para personas cuyo estado civil no es de soltero ni de casado. Quienes se divorcian, podrían ver cambios en su situación tributaria y su forma de presentar impuestos.

Asimismo, también hay detalles a tener en cuenta respecto a la aplicación y elegibilidad para créditos fiscales. Por ejemplo, dependiendo de si el divorcio es definitivo o no al finalizar el año, la pareja seguirá apareciendo como casada ante el IRS.

Dependiendo de si el divorcio es definitivo o no al finalizar el año, la pareja seguirá apareciendo como casada ante el IRS. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ni soltero ni casado: ¿Cómo hay que declarar y pagar impuestos si te divorciaste?

Dependiendo de la situación, el contribuyente puede tener que elegir entre:

Married Filing Jointly (casados declarando juntos)

Married Filing Separately (casados declarando por separado)

Single (soltero)

Head of Household (jefe de familia)

Según la elección, afectará a la deducción estándar, la elegibilidad para créditos fiscales y el monto final que se deberá pagar o devolver.

¿Cómo sé si mi divorcio es reconocido por el IRS?

La situación legal se define en base al 31 de diciembre del año fiscal a declarar. En este sentido, si la pareja no hizo efectivo el divorcio al finalizar el año, el IRS puede considerar que siguen estando juntas y sus obligaciones fiscales no cambiaron.

Si por el contrario, el divorcio se hizo efectivo, se debe declarar como soltero o, en alguno casos si se cumple con los requisitos, como jefe de familia.

La custodia de menores y la manutención infantil: información importante que todos deberían saber

La custodia de los hijos es importante a la hora de declarar porque se los debe reclamar como dependientes. En este sentido, si se comparte custodia en partes iguales, deben acordar quién reclamará al menor y si no existe dicho acuerdo, IRS aplica reglas de desempate. Esto pasa porque solo una persona puede reclamar al menor, ya que no es posible dividir los beneficios fiscales relacionados al mismo hijo.

Por otro lado, el progenitor que reciba la manutención infantil debe saber que no se consideran ingresos y por lo tanto, tampoco se pueden deducir impuestos. Aunque esto puede variar según el caso.

Bienes y propiedades tras un divorcio: ¿Se debe informar al IRS?

La mayoría de las transferencias de bienes realizadas entre cónyuges o ex cónyuges como parte de un divorcio no generan impuestos inmediatos ante el IRS.

Esto significa que, en términos generales, el traspaso de una vivienda, un vehículo, inversiones u otros activos no se considera una venta y, por lo tanto, no produce ganancias o pérdidas imponibles en el momento de la transferencia.

No obstante, en caso de que más adelante se decida vender, el organismo recomienda conservar: