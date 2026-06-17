La cotizacióndel Peso dominicano este miércoles 17 de junio en Estados Unidos es de 58.37 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.48% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso dominicano se apreció 1.21%, mientras que en el último año registró una variación de -7.23%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.99%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.04%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un incremento en su valor durante los últimos dos días. Este movimiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas en el mercado.

Esta tendencia al alza puede estar relacionada con factores económicos locales o cambios en la demanda internacional. Es importante monitorear esta situación para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

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Conocé la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos