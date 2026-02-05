La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este jueves 5 de febrero en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.21% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.11%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.80%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del tipo de cambio. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 21.52%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.59%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Petróleos Mexicanos recorta sus pasivos al nivel más bajo en más de una década Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Sheinbaum tiende puente con IP al anunciar plan de inversión por más de 400 mil MDP